"حرس الحدود" يستضيف مؤتمر الدول الموقعة على مدونة سلوك جيبوتي

بموافقة الملك.. يقام بقاعة الاجتماعات بأكاديمية محمد بن نايف بجدة

تستضيف وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة لحرس الحدود المؤتمر عالي المستوى للدول الموقعة على مدونة سلوك جيبوتي على مستوى وزاري خلال الفترة ١٢- ١٤ / ٤ / ١٤٣٨هـ، الموافق ١٠-١٢/ ١/ ٢٠١٧م بقاعة الاجتماعات بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية في جدة.



حيث صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين على استضافة هذا المؤتمر من قبل وزارة الداخلية "المديرية العامة لحرس الحدود" وتنظيمه بمشاركة كلٍ من وزارة الدفاع "القوات البحرية" ووزارة النقل وبالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية "IMO".



ويناقش هذا المؤتمر في طياته مقترح توسيع اختصاصات مدونة السلوك بشأن قمع القرصنة البحرية والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن في غربي المحيط الهندي وخليج عدن لعام ٢٠٠٩م من أجل التصدي بشكل شامل للجرائم البحرية التي تهدد سلامة المنطقة وأمنها.