حريق بجدة يقتل 4 أطفال ويُدخل والدتهم للعناية المركزة

أثناء تواجد والدهم بالعمل.. وشاهد عيان أبلغ "المدني"

لقي أربعة أطفال مصرعهم اليوم وأصيبت والدتهم بإصابات خطيرة نقلت على أثرها للمستشفى، إثر حريق اندلع في شقة بحي الروابي جنوب جدة.

وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان ، أن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة باشرت صباح اليوم حادث حريق اندلع بشقة بحي الروابي، عقب ورود بلاغ من خلال مبلغ حضوري لفرقة الدفاع المدني بعد مشاهدة ارتفاع ألسنة اللهب وتصاعد الدخان.

وقال المتحدث: "على الفور انتقلت لمنطقة الحادث مع تمرير المعلومات الواردة من المبلغ للمركز الوطني ( 911 ) وانطلقت الفرق اللازمة والجهات المعنية للموقع".

وأضاف: "مع وصول أول فرقة أعطت إشارة الوصول لموقع الحادث للمركز الوطني ثم بدأت في اقتحام الشقة المشتعلة للبحث عن ناجين في أروقتها المكتظة بالأدخنة مع ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة نتيجة الاحتراق".

وأردف: "أثناء عمليات البحث تم العثور على أربعة أطفال برفقة والدتهم داخل غرفة متأثرين بحالة اختناق شديدة وتم إخراجهم جميعا عن طريق الفرق ونقلهم من خلال الهلال الأحمر إلى المستشفى".

وتابع: "بالتزامن مع عمليات الإنقاذ وإخلاء قاطني البناية المكونة من دورين لسطح البناية نتيجة انتشار الأدخنة بأروقتها، باشرت فرق الإطفاء عمليات إخماد الحريق".

وقال "سرحان": "المعلومات الأولية للتحقيق تفيد بأن الحريق اندلع في مجلس مقابل لصالة الجلوس وقد التهمت النيران أجزاء كبيرة منه وامتدت إلى الجزء المجاور للمجلس".

وأضاف: "أسفر الحادث عن وفاة أربعة اطفال سعوديين نتيجة الاختناق، تترواح أعمارهم بين (ثلاثة أشهر وسبع سنوات) بينما أدخلت الأم السعودية وهي في العقد الثالث من العمر للعناية المركزة، ومازال التحقيق في الحادث جاريا لمعرفة الأسباب، وتشير المعلومات إلى أن والد الأطفال كان قد خرج لعمله قبل اندلاع الحريق".