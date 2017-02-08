حريق في شقة بـ"ششة مكة" يُخلي 40 شخصًا ويصيب آخرين

اندلع في الدور الرابع.. وفِرق التحقيق تبحث أسباب نشوبه

تحقق إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة في أسباب اندلاع حريق في شقة بعمارة مكونة من خمسة أدوار، نتج منه إصابة شاب وطفل في حي الششة.



وصرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، بأنه في تمام الساعة الثانية وعشرين دقيقة من يوم الثلاثاء تلقينا بلاغًا، مفاده نشوب حريق في منزل بحي الششة خلف مسجد ابن عبيد.



وأضاف: وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في مطبخ شقة، تقع بالدور الرابع من عمارة مكونة من خمسة أدوار مأهولة بالساكنين؛ وتم إخلاء مبنى العمارة من الساكنين المقدر عددهم بنحو (40) شخصًا عن طريق وحدات الإنقاذ.



وأشار "الشريف": تم إخماد الحالة عن طريق وحدات المكافحة. وقد نجم عن الحادث إصابة أحد ساكني العمارة، يبلغ من العمر 18 سنة، وطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، باختناق بسيط؛ وتلقيا العلاج اللازم في الموقع، وهما بصحة جيدة.



وأوضح أنه جرى شخوص فريق التحقيق بالإدارة لتحديد أسباب الحادث.

