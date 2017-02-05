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"حساب المواطن": قروض المواطنين سنتعرَّف عليها بالتعاون مع "سمة"

28 % من الأُسَر يعيلها "نساء".. والمسجلون بالهواتف 79 %

أكد المشرف على برنامج "حساب المواطن"، المهندس ماجد العصيمي، أن البرنامج سيصل للقروض المسجَّلة على المسجلين في برنامج "حساب المواطن" بالتعاون مع شركة "سمة"، مشيرًا إلى أن أمر احتسابها من عدمه يرتبط بالسياسات التي تتدارسها لجنة الوزارة المختصة بالبرنامج.
 
وقال "العصيمي" خلال استضافته في برنامج "الثامنة" على قناة  mbc: حاليًا نحن في المرحلة الأولى المتمثلة في التسجيل، تليها تحليل البيانات. وقيمة الدعم لم تحدد حتى الآن؛ كون السياسات تختص بها لجنة وزارية، ستنظر في بيانات المواطنين، وستعمل على تطوير السياسات.
 
وأضاف: بدء صرف الدعم سيتم قبل تغيير أسعار الطاقة والمياه.
 
وأكد "العصيمي" أن "الأصل في البيانات التي يسجِّلها المواطنون ويفصحون عنها الصحة. وسنعتمد هذه البيانات ما لم يظهر العكس".
 
وبيَّن "العصيمي" أن المحتالين قلة، وستتم مواجهتهم بالنظام. وكشف عن آخر إحصاءات البرنامج، موضحًا أنه حتى عصر اليوم وصل رقم المسجلين إلى 2.2 مليون أسرة، يزيد عدد أفرادها على 7.4 مليون.
 
وأشار "العصيمي" إلى أن ٧٩ % من المسجلين سجَّلوا بياناتهم عن طريق الهواتف الذكية، فيما بلغت نسبة النساء ربات الأُسَر نحو 28 %.
 
وأكد "العصيمي" أن جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي تم تسجيلهم، وبإمكانهم الاطلاع على بياناتهم بدءًا من الأحد المقبل.
 
وعن عدم توافر خيار المهجورات ضمن بوابة التسجيل أكد "العصيمي" أن البرنامج يقبلهن، وسجَّل المهجورات المسجلات في الضمان الاجتماعي، فيما ستتم مراجعة الموقع لإضافة الخيار الليلة.
 
وأشار "العصيمي" إلى أن راتب الزوجة مطلوب الإفصاح عنه، أما احتسابه في الدخل من عدمه فسيتم النظر فيه. فيما لا يشمل البرنامج المبتعثين خارج الوطن، ولكنه يشمل أُسَرهم بالسعودية.
 
وبيَّن العصيمي أن المرحلة الأولى من الدعم ستكون للطاقة والمياه؛ إذ يتم صرف البدل عند ارتفاع أسعارهما عن الوضع الحالي. وعند انخفاض أسعارهما عن الوضع الحالي فلن يكون هناك دعم.

وأوضح العصيمي أن العمر الأقل للتسجيل بالنسبة لأرباب الأُسر هو 15 عامًا، مشيرًا إلى أن البرنامج لا يشمل المبتعثين بالخارج والمساجين، ولكنه يشمل أُسرهم.
 
وطالب العصيمي بالإفصاح عن العقار حتى لو كان صاحبه لا يملك صكًّا.
 
وقال: "وفَّرنا على المواطن مراجعة القطاعات الحكومية لجلب الوثائق؛ إذ إنه مُطالَب فقط بالتسجيل والإفصاح عنها، ونحن سنتحقق منها ونصححها".
 
وأكد العصيمي أن سياسات البرنامج ستكتمل في هذا العام 2017، وسيتم بدء صرف الدعم قبل ارتفاع أسعار الطاقة المقرر خلال عام 2017.
 
وطالب العصيمي جميع المواطنين بالتسجيل في الفترة الحالية قائلاً: "غير المستحق في المرحلة الأولى قد يكون مستحقًّا للبرامج الأخرى؛ لأن كل برامج الدعم الحكومي ستنتقل إلى منصة واحدة مستقبلاً". 
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حساب المواطن": قروض المواطنين سنتعرَّف عليها بالتعاون مع "سمة"
سبق

أكد المشرف على برنامج "حساب المواطن"، المهندس ماجد العصيمي، أن البرنامج سيصل للقروض المسجَّلة على المسجلين في برنامج "حساب المواطن" بالتعاون مع شركة "سمة"، مشيرًا إلى أن أمر احتسابها من عدمه يرتبط بالسياسات التي تتدارسها لجنة الوزارة المختصة بالبرنامج.
 
وقال "العصيمي" خلال استضافته في برنامج "الثامنة" على قناة  mbc: حاليًا نحن في المرحلة الأولى المتمثلة في التسجيل، تليها تحليل البيانات. وقيمة الدعم لم تحدد حتى الآن؛ كون السياسات تختص بها لجنة وزارية، ستنظر في بيانات المواطنين، وستعمل على تطوير السياسات.
 
وأضاف: بدء صرف الدعم سيتم قبل تغيير أسعار الطاقة والمياه.
 
وأكد "العصيمي" أن "الأصل في البيانات التي يسجِّلها المواطنون ويفصحون عنها الصحة. وسنعتمد هذه البيانات ما لم يظهر العكس".
 
وبيَّن "العصيمي" أن المحتالين قلة، وستتم مواجهتهم بالنظام. وكشف عن آخر إحصاءات البرنامج، موضحًا أنه حتى عصر اليوم وصل رقم المسجلين إلى 2.2 مليون أسرة، يزيد عدد أفرادها على 7.4 مليون.
 
وأشار "العصيمي" إلى أن ٧٩ % من المسجلين سجَّلوا بياناتهم عن طريق الهواتف الذكية، فيما بلغت نسبة النساء ربات الأُسَر نحو 28 %.
 
وأكد "العصيمي" أن جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي تم تسجيلهم، وبإمكانهم الاطلاع على بياناتهم بدءًا من الأحد المقبل.
 
وعن عدم توافر خيار المهجورات ضمن بوابة التسجيل أكد "العصيمي" أن البرنامج يقبلهن، وسجَّل المهجورات المسجلات في الضمان الاجتماعي، فيما ستتم مراجعة الموقع لإضافة الخيار الليلة.
 
وأشار "العصيمي" إلى أن راتب الزوجة مطلوب الإفصاح عنه، أما احتسابه في الدخل من عدمه فسيتم النظر فيه. فيما لا يشمل البرنامج المبتعثين خارج الوطن، ولكنه يشمل أُسَرهم بالسعودية.
 
وبيَّن العصيمي أن المرحلة الأولى من الدعم ستكون للطاقة والمياه؛ إذ يتم صرف البدل عند ارتفاع أسعارهما عن الوضع الحالي. وعند انخفاض أسعارهما عن الوضع الحالي فلن يكون هناك دعم.

وأوضح العصيمي أن العمر الأقل للتسجيل بالنسبة لأرباب الأُسر هو 15 عامًا، مشيرًا إلى أن البرنامج لا يشمل المبتعثين بالخارج والمساجين، ولكنه يشمل أُسرهم.
 
وطالب العصيمي بالإفصاح عن العقار حتى لو كان صاحبه لا يملك صكًّا.
 
وقال: "وفَّرنا على المواطن مراجعة القطاعات الحكومية لجلب الوثائق؛ إذ إنه مُطالَب فقط بالتسجيل والإفصاح عنها، ونحن سنتحقق منها ونصححها".
 
وأكد العصيمي أن سياسات البرنامج ستكتمل في هذا العام 2017، وسيتم بدء صرف الدعم قبل ارتفاع أسعار الطاقة المقرر خلال عام 2017.
 
وطالب العصيمي جميع المواطنين بالتسجيل في الفترة الحالية قائلاً: "غير المستحق في المرحلة الأولى قد يكون مستحقًّا للبرامج الأخرى؛ لأن كل برامج الدعم الحكومي ستنتقل إلى منصة واحدة مستقبلاً". 
 

05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
08:37 PM
اخر تعديل
05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
10:43 PM
28 % من الأُسَر يعيلها "نساء".. والمسجلون بالهواتف 79 %

"حساب المواطن": قروض المواطنين سنتعرَّف عليها بالتعاون مع "سمة"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
69
73,194

أكد المشرف على برنامج "حساب المواطن"، المهندس ماجد العصيمي، أن البرنامج سيصل للقروض المسجَّلة على المسجلين في برنامج "حساب المواطن" بالتعاون مع شركة "سمة"، مشيرًا إلى أن أمر احتسابها من عدمه يرتبط بالسياسات التي تتدارسها لجنة الوزارة المختصة بالبرنامج.
 
وقال "العصيمي" خلال استضافته في برنامج "الثامنة" على قناة  mbc: حاليًا نحن في المرحلة الأولى المتمثلة في التسجيل، تليها تحليل البيانات. وقيمة الدعم لم تحدد حتى الآن؛ كون السياسات تختص بها لجنة وزارية، ستنظر في بيانات المواطنين، وستعمل على تطوير السياسات.
 
وأضاف: بدء صرف الدعم سيتم قبل تغيير أسعار الطاقة والمياه.
 
وأكد "العصيمي" أن "الأصل في البيانات التي يسجِّلها المواطنون ويفصحون عنها الصحة. وسنعتمد هذه البيانات ما لم يظهر العكس".
 
وبيَّن "العصيمي" أن المحتالين قلة، وستتم مواجهتهم بالنظام. وكشف عن آخر إحصاءات البرنامج، موضحًا أنه حتى عصر اليوم وصل رقم المسجلين إلى 2.2 مليون أسرة، يزيد عدد أفرادها على 7.4 مليون.
 
وأشار "العصيمي" إلى أن ٧٩ % من المسجلين سجَّلوا بياناتهم عن طريق الهواتف الذكية، فيما بلغت نسبة النساء ربات الأُسَر نحو 28 %.
 
وأكد "العصيمي" أن جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي تم تسجيلهم، وبإمكانهم الاطلاع على بياناتهم بدءًا من الأحد المقبل.
 
وعن عدم توافر خيار المهجورات ضمن بوابة التسجيل أكد "العصيمي" أن البرنامج يقبلهن، وسجَّل المهجورات المسجلات في الضمان الاجتماعي، فيما ستتم مراجعة الموقع لإضافة الخيار الليلة.
 
وأشار "العصيمي" إلى أن راتب الزوجة مطلوب الإفصاح عنه، أما احتسابه في الدخل من عدمه فسيتم النظر فيه. فيما لا يشمل البرنامج المبتعثين خارج الوطن، ولكنه يشمل أُسَرهم بالسعودية.
 
وبيَّن العصيمي أن المرحلة الأولى من الدعم ستكون للطاقة والمياه؛ إذ يتم صرف البدل عند ارتفاع أسعارهما عن الوضع الحالي. وعند انخفاض أسعارهما عن الوضع الحالي فلن يكون هناك دعم.

وأوضح العصيمي أن العمر الأقل للتسجيل بالنسبة لأرباب الأُسر هو 15 عامًا، مشيرًا إلى أن البرنامج لا يشمل المبتعثين بالخارج والمساجين، ولكنه يشمل أُسرهم.
 
وطالب العصيمي بالإفصاح عن العقار حتى لو كان صاحبه لا يملك صكًّا.
 
وقال: "وفَّرنا على المواطن مراجعة القطاعات الحكومية لجلب الوثائق؛ إذ إنه مُطالَب فقط بالتسجيل والإفصاح عنها، ونحن سنتحقق منها ونصححها".
 
وأكد العصيمي أن سياسات البرنامج ستكتمل في هذا العام 2017، وسيتم بدء صرف الدعم قبل ارتفاع أسعار الطاقة المقرر خلال عام 2017.
 
وطالب العصيمي جميع المواطنين بالتسجيل في الفترة الحالية قائلاً: "غير المستحق في المرحلة الأولى قد يكون مستحقًّا للبرامج الأخرى؛ لأن كل برامج الدعم الحكومي ستنتقل إلى منصة واحدة مستقبلاً". 
 

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