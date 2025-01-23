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"‏حساب المواطن" يؤجل طلب المستندات.. وفاتورة الكهرباء شرط لإثبات الاستقلالية

صاحب السجل لا بد من الكشف عن دخله للاستفادة من البرنامج

أكد حساب المواطن البرنامج الذي أقر مؤخرا بعد رفع الدعم عن بعض المنتجات أنه تم تأجيل طلب المستندات إلى وقت لاحق، وذلك مراعاة للمستفيدين حتى يتسنى لهم توفيرها، مشيرا إلى أنه يمكن التعرف عليها من خلال عملية التسجيل والتي ستبدأ في شهر فبراير القادم.

وقال: يستطيع من يزاول أي نشاط أو عمل تجاري الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج من ذلك النشاط.

وبين أن الفرد المستقل لا بد من إثبات الاستقلالية ‘ما  بصك ملكية أو عقد إيجار وفاتورة كهرباء.

‏وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أعلنت بـن التسجيل في برنامج "حساب المواطن" سيكون في الأول من فبراير المقبل.

وقال المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المشرف العام على برنامج "حساب المواطن"، المهندس ماجد العصيمي: إن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور علي بن ناصر الغفيص، اعتمد الهيكل التنظيمي للبرنامج؛ استعداداً لإطلاق البرنامج بشكل رسمي؛ حيث تم تجهيز مركز اتصال متكامل لتلقي استفسارات المستفيدين، من خلال 635 مأمورة اتصال ومشرفة، يعملون 18 ساعة يومياً لخدمة المستفيدين، كما تم تأسيس مركز متكامل للدعم التقني والفني مكوّن من 142 موظفاً وموظفة، إضافة إلى دعم هذا الفريق من قِبَل 73 مهندساً من شركة "علم" لأمن المعلومات؛ لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة وجودة مميزة.

وأشار "العصيمي" إلى أن التسجيل في برنامج "حساب المواطن" متاح للمواطنين في أي وقت؛ ابتداء من 1 فبراير المقبل، ولا يلزم الاستعجال في التسجيل في الأيام الأولى؛ حيث إن البوابة متاحة إلكترونياً على مدار 24 ساعة.

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"‏حساب المواطن" يؤجل طلب المستندات.. وفاتورة الكهرباء شرط لإثبات الاستقلالية
سبق

أكد حساب المواطن البرنامج الذي أقر مؤخرا بعد رفع الدعم عن بعض المنتجات أنه تم تأجيل طلب المستندات إلى وقت لاحق، وذلك مراعاة للمستفيدين حتى يتسنى لهم توفيرها، مشيرا إلى أنه يمكن التعرف عليها من خلال عملية التسجيل والتي ستبدأ في شهر فبراير القادم.

وقال: يستطيع من يزاول أي نشاط أو عمل تجاري الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج من ذلك النشاط.

وبين أن الفرد المستقل لا بد من إثبات الاستقلالية ‘ما  بصك ملكية أو عقد إيجار وفاتورة كهرباء.

‏وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أعلنت بـن التسجيل في برنامج "حساب المواطن" سيكون في الأول من فبراير المقبل.

وقال المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المشرف العام على برنامج "حساب المواطن"، المهندس ماجد العصيمي: إن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور علي بن ناصر الغفيص، اعتمد الهيكل التنظيمي للبرنامج؛ استعداداً لإطلاق البرنامج بشكل رسمي؛ حيث تم تجهيز مركز اتصال متكامل لتلقي استفسارات المستفيدين، من خلال 635 مأمورة اتصال ومشرفة، يعملون 18 ساعة يومياً لخدمة المستفيدين، كما تم تأسيس مركز متكامل للدعم التقني والفني مكوّن من 142 موظفاً وموظفة، إضافة إلى دعم هذا الفريق من قِبَل 73 مهندساً من شركة "علم" لأمن المعلومات؛ لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة وجودة مميزة.

وأشار "العصيمي" إلى أن التسجيل في برنامج "حساب المواطن" متاح للمواطنين في أي وقت؛ ابتداء من 1 فبراير المقبل، ولا يلزم الاستعجال في التسجيل في الأيام الأولى؛ حيث إن البوابة متاحة إلكترونياً على مدار 24 ساعة.

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
07:35 PM
صاحب السجل لا بد من الكشف عن دخله للاستفادة من البرنامج

"‏حساب المواطن" يؤجل طلب المستندات.. وفاتورة الكهرباء شرط لإثبات الاستقلالية

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
111
98,060

أكد حساب المواطن البرنامج الذي أقر مؤخرا بعد رفع الدعم عن بعض المنتجات أنه تم تأجيل طلب المستندات إلى وقت لاحق، وذلك مراعاة للمستفيدين حتى يتسنى لهم توفيرها، مشيرا إلى أنه يمكن التعرف عليها من خلال عملية التسجيل والتي ستبدأ في شهر فبراير القادم.

وقال: يستطيع من يزاول أي نشاط أو عمل تجاري الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج من ذلك النشاط.

وبين أن الفرد المستقل لا بد من إثبات الاستقلالية ‘ما  بصك ملكية أو عقد إيجار وفاتورة كهرباء.

‏وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أعلنت بـن التسجيل في برنامج "حساب المواطن" سيكون في الأول من فبراير المقبل.

وقال المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المشرف العام على برنامج "حساب المواطن"، المهندس ماجد العصيمي: إن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور علي بن ناصر الغفيص، اعتمد الهيكل التنظيمي للبرنامج؛ استعداداً لإطلاق البرنامج بشكل رسمي؛ حيث تم تجهيز مركز اتصال متكامل لتلقي استفسارات المستفيدين، من خلال 635 مأمورة اتصال ومشرفة، يعملون 18 ساعة يومياً لخدمة المستفيدين، كما تم تأسيس مركز متكامل للدعم التقني والفني مكوّن من 142 موظفاً وموظفة، إضافة إلى دعم هذا الفريق من قِبَل 73 مهندساً من شركة "علم" لأمن المعلومات؛ لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة وجودة مميزة.

وأشار "العصيمي" إلى أن التسجيل في برنامج "حساب المواطن" متاح للمواطنين في أي وقت؛ ابتداء من 1 فبراير المقبل، ولا يلزم الاستعجال في التسجيل في الأيام الأولى؛ حيث إن البوابة متاحة إلكترونياً على مدار 24 ساعة.

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