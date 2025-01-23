حسمها "ASQ".. مطار الرياض أفضل ثالث مطارات الشرق الأوسط

"أبو حربة": تطورات إيجابية سيلاحظها جميع المسافرين في العام الحالي

احتل مطار الملك خالد الدولي في الرياض ، المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط من حيث مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين ؛ ذلك بحسب النتائج الأخيرة لتقرير مجلس المطارات العالمي "ACI" والتي تقوم بقياس مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين "ASQ".



وحقق مطار الملك خالد الدولي ، الدرجة 4.26 من 5 خلال الربع الأخير من العام الماضي (٢٠١٦) ، متجاوزآ نسبة العام الذي سبقة ( 2015 ) والتي كانت عند 3.88 درجة.



وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض مدير عام مطار الملك خالد الدولي عبدالعزيز بن سعد ابوحربة ، أن المطار يعمل دائماً وفق أعلى المعايير العالمية لمنافسة أفضل المطارات في العالم ومواكبة تطلعات القيادة ،حفظها الله، للرؤية المستقبلية ٢٠٣٠م.



وتقدم "أبو حربة" بالشكر لجميع الجهات العاملة في المطار على هذة النتائج في خدمة ضيوف المطار ، وحثهم لبذل الجهد للاستمرار في تحقيق أعلى النتائج، كما أفاد أن هناك تطورات ايجابية سوف يلاحظها جميع مرتادي المطار في العام الحالي ٢٠١٧م .



وقال التقرير الصادر عن مجلس المطارات العالمي (ACI) ، إن معظم مطارات العالم مشاركة في هذه المنظمة برسوم سنوية ؛ حيث يتم قياس مستوى الخدمات عن طريق مقياس صمم من قبل مجلس المطارات العالمي لهذا الغرض ويشمل جميع الخدمات مثل سرعة الإجراءات وكفاءتها وسلوك العاملين والخدمات التجارية والنظافة وغيرها، وفق آلية متعددة من أهما ، توزيع عدد ٣٥٠ استبيان على مدى ٣ أشهر بمعدل ١١٦ استبانة في الشهر مع الأخذ بالاعتبار زيادة ٢٠٪‏ والتي تكون تغطيه للاستبيانات المستبعدة، كما يقوم مشرف البرنامج بتوزيع الاستبيانات على فريق العمل وذلك على مدى ٧ ايام في الاسبوع وفِي جميع الأوقات على مدار٢٤ ساعة، وتتم أيضاً عملية التوزيع على المسافرين عبر منهجية تم وضعها من (ACI) وفي حال مخالفتها يتم استبعاد الاستبيانات المخالفة.



وأكد مجلس المطارات العالمي ، أنه بعد الانتهاء من الاستبيانات يتم إرسالها الى (ACI) كل شهر عبر البريد السريع، وتسلم النتائج في كل نهاية ربع من السنة ، و تطبيق هذا الإجراء بالتماثل تماما في جميع مطارات العالم لضمان حيادية القياس ومن ثم تحديد تصنيف المطارات من حيث مستوى الخدمات عالميا وإقليميا.