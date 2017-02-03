حصول المستشفى الجامعي بجدة على الاعتماد الماسي من الهيئة الكندية

"الشيخ" اعتبر هذا النجاح ثمرة لبذل أيادٍ سعودية مؤهلة وذات خبرة عالية

قدم مدير إدارة الموارد البشرية بالمستشفى الجامعي بجدة، "حسن بن راجي الشيخ" نيابة عن منسوبي ومنسوبات الموارد البشرية بالمستشفى؛ التهاني والتبريكات لمدير جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور "عبدالرحمن اليوبي"، ولوكيل الجامعه الأستاذ الدكتور "عبدالله مهرجي"، ولعميد كلية الطب الأستاذ الدكتور "محمود الأحول"، ولوكيل كلية الطب المدير للمستشفى الجامعي الدكتور "عمرو الحبشي"، بمناسبة حصول المستشفى الجامعي على الاعتماد الماسي من هيئة الاعتماد الكندية، بعد أن تمكن من استيفاء جميع المعايير العالمية للجودة والإجراءات المطلوبة، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

واعتبر "الشيخ" هذا النجاح ثمرة الجهود التي يبذلها القائمون على المستشفى الجامعي من إدارة المستشفى بقيادة عميد كلية الطب ووكيل كلية الطب المدير للمستشفى الجامعي والفرق المشاركة والمساهمة في هذا الاعتماد بأيدٍ سعودية مؤهلة ذات خبرات عالية من أبناء هذا الوطن المعطاء، مؤكداً أن هذا إنْ دل على شيء فإنما يدل على اهتمام قيادتنا الرشيدة برفعة وطننا الغالي، متمنياً للمستشفى الجامعي مزيداً من التقدم والنجاح والازدهار.