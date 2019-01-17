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حصيلة غير نهائية .. مقتل 30 شخصاً في تحطم طائرة شحن تركية بقرغيزستان

في نبأ عاجل، نقل موقع "روسيا اليوم" عن وزارة الصحة القرغيزية مقتل 30 شخصاً، صباح اليوم الإثنين، في حادث سقوط طائرة شحن تركية، مشيراً إلى أن هذه الحصيلة ليست نهائية.

 

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن حكومة قرغيزستان، إن طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية التركية تحطمت قرب مطار ماناس في البلاد يوم الإثنين.

 

وقالت وزارة الرعاية الصحية، إن رجال الإنقاذ انتشلوا جثة أحد الطيارين و15 جثة لسكان محليين كانت منازلهم في منطقة سقوط الطائرة، وهي من طراز بوينج 747.

 

ونقلت وكالة "سبوتنك" الروسية، عن وزارة الطوارئ القرغيزية، أن الطائرة كانت قادمة من هونج كونج، وتحطمت في أثناء محاولة هبوط اضطراري، بسبب سوء الأحوال الجوية.

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حصيلة غير نهائية .. مقتل 30 شخصاً في تحطم طائرة شحن تركية بقرغيزستان
سبق

في نبأ عاجل، نقل موقع "روسيا اليوم" عن وزارة الصحة القرغيزية مقتل 30 شخصاً، صباح اليوم الإثنين، في حادث سقوط طائرة شحن تركية، مشيراً إلى أن هذه الحصيلة ليست نهائية.

 

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن حكومة قرغيزستان، إن طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية التركية تحطمت قرب مطار ماناس في البلاد يوم الإثنين.

 

وقالت وزارة الرعاية الصحية، إن رجال الإنقاذ انتشلوا جثة أحد الطيارين و15 جثة لسكان محليين كانت منازلهم في منطقة سقوط الطائرة، وهي من طراز بوينج 747.

 

ونقلت وكالة "سبوتنك" الروسية، عن وزارة الطوارئ القرغيزية، أن الطائرة كانت قادمة من هونج كونج، وتحطمت في أثناء محاولة هبوط اضطراري، بسبب سوء الأحوال الجوية.

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
08:25 AM
اخر تعديل
17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
09:08 AM

حصيلة غير نهائية .. مقتل 30 شخصاً في تحطم طائرة شحن تركية بقرغيزستان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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26,056

في نبأ عاجل، نقل موقع "روسيا اليوم" عن وزارة الصحة القرغيزية مقتل 30 شخصاً، صباح اليوم الإثنين، في حادث سقوط طائرة شحن تركية، مشيراً إلى أن هذه الحصيلة ليست نهائية.

 

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن حكومة قرغيزستان، إن طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية التركية تحطمت قرب مطار ماناس في البلاد يوم الإثنين.

 

وقالت وزارة الرعاية الصحية، إن رجال الإنقاذ انتشلوا جثة أحد الطيارين و15 جثة لسكان محليين كانت منازلهم في منطقة سقوط الطائرة، وهي من طراز بوينج 747.

 

ونقلت وكالة "سبوتنك" الروسية، عن وزارة الطوارئ القرغيزية، أن الطائرة كانت قادمة من هونج كونج، وتحطمت في أثناء محاولة هبوط اضطراري، بسبب سوء الأحوال الجوية.

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