حظر استيراد الطيور الحيّة وبيض التفقيس والصيصان من سلوفاكيا
بعد نشرة تُفيد بظهور إصابات بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة, حظراً مؤقتاً لاستيراد الطيور الحيّة وبيض التفقيس من جمهورية سلوفاكيا.
جاء ذلك بعد أن وردت للوزارة نشرة تحذيرية صادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تُفيد بظهور إصابات بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة في تلك البلاد.
وتمّ توجيه المحاجر الحيوانية بمنافذ المملكة المختلفة وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ اللازم.
حظر استيراد الطيور الحيّة وبيض التفقيس والصيصان من سلوفاكيا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2017-01-14
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة, حظراً مؤقتاً لاستيراد الطيور الحيّة وبيض التفقيس من جمهورية سلوفاكيا.
جاء ذلك بعد أن وردت للوزارة نشرة تحذيرية صادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تُفيد بظهور إصابات بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة في تلك البلاد.
وتمّ توجيه المحاجر الحيوانية بمنافذ المملكة المختلفة وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ اللازم.
14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
01:03 PM
بعد نشرة تُفيد بظهور إصابات بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة
حظر استيراد الطيور الحيّة وبيض التفقيس والصيصان من سلوفاكيا
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة, حظراً مؤقتاً لاستيراد الطيور الحيّة وبيض التفقيس من جمهورية سلوفاكيا.
جاء ذلك بعد أن وردت للوزارة نشرة تحذيرية صادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تُفيد بظهور إصابات بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة في تلك البلاد.
وتمّ توجيه المحاجر الحيوانية بمنافذ المملكة المختلفة وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ اللازم.