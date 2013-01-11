حظر استيراد الطيور وبيض التفقيس والصيصان من بلغاريا
بعد تحذير المنظمة العالمية من ظهورالإنفلونزا عالية الضراوة
حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤقتاً استيراد الطيور الحية وبيض التفقيس من جمهورية بلغاريا، بعد أن ورد للوزارة نشرة تحذيرية صادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور إصابات بمرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة في تلك البلاد.
وتم توجيه المحاجر الحيوانية بمنافذ المملكة المختلفة وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ اللازم.
حظر استيراد الطيور وبيض التفقيس والصيصان من بلغاريا
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2017-01-09
حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤقتاً استيراد الطيور الحية وبيض التفقيس من جمهورية بلغاريا، بعد أن ورد للوزارة نشرة تحذيرية صادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور إصابات بمرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة في تلك البلاد.
وتم توجيه المحاجر الحيوانية بمنافذ المملكة المختلفة وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ اللازم.
09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
11:57 AM
بعد تحذير المنظمة العالمية من ظهورالإنفلونزا عالية الضراوة
حظر استيراد الطيور وبيض التفقيس والصيصان من بلغاريا
حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤقتاً استيراد الطيور الحية وبيض التفقيس من جمهورية بلغاريا، بعد أن ورد للوزارة نشرة تحذيرية صادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور إصابات بمرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة في تلك البلاد.
وتم توجيه المحاجر الحيوانية بمنافذ المملكة المختلفة وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ اللازم.