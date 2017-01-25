حظر استيراد لحوم الدواجن والبيض من مدينتين في أوكرانيا

بسبب انتشار مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة

حظرت الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤقتاً، استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من مدينة أوديسا (Odessa) ومدينة تشيرنوفتسي (Chernovtsy) في أوكرانيا؛ بسبب انتشار مرض إنفلونزا الطيور من عترة (H5N8) عالي الضراوة فيها.

وكانت الهيئة قد حظرت بشكل مؤقت مؤخراً استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من محافظة خيرسون (KHERSON) في أوكرانيا؛ للسبب ذاته.

واستثنت الهيئة من الحظر المؤقت لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما المعاملة حرارياً أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، على أن تكون مطابقة للاشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة.

وشددت على ضرورة إرفاق شهادة صحية تثبت أن المنتج معامل حرارياً أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، وأن تكون صادرة عن الجهات الرسمية المختصة في أوكرانيا، علماً بأن هذا الحظر المؤقت سيستمر لحين استقرار الوضع الصحي للثروة الحيوانية هناك.