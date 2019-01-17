حفل تكريمي لأبناء حي الفيصلية المحافظين على الصلاة بالطائف

ضمن برنامج أطلقه أمير مكة المكرمة

أقام جامع ابن جليد في حي الفيصلية بالحوية شمال الطائف؛ مبادرة موفقة ضمن برنامج "كيف نكون قدوة"، الذي أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة "الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز"، فيما نظمَ إمام وخطيب الجامع "عبدالرحمن بن مشعان الحارثي" حفلاً تكريمياً لأبناء حي الفيصلية المحافظين على الصلاة في أوقاتها، والمشهود لهم بأخلاقهم الطيبة، والمرشحين من قبل أئمة وخطباء مساجد الفيصلية، كما تم تكريم 25 طالباً.



وكان الحفل قد بدأ بآياتٍ من الذكر الحكيم، ثم كلمة لفضيلة "الشيخ فهد بن عائض القثامي"، ليحين تكريم الأبناء؛ حيث سلم الجوائز الشيخ "القثامي"، شاركه "خالد الدعجاني" بحضور إمام وخطيب الجامع "عبدالرحمن بن مشعان الحارثي".



وأوضح الشيخ "الحارثي" أنَّ الهدف من هذه المبادرة هو تشجيع الشباب وتحفيزهم، وقال: "نعيش في زمن الفتن فيجب للعاقل أن يهتم بأخيه المسلم، وفي الحديث: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"، وأن يذكره بمحاسن هذه الدولة المباركة، دولة التوحيد، دولة العقيدة الصحيحة، هذه الدولة التي تقيم شرع الله، هذه الدولة خادمة المسجدين العظيمين، هذه الدولة هي مهبط الوحي، وموئل العقيدة، وحرم الإسلام، فنسأل الله أن يحمي قياداتها وعلماءها وشعبها، وأن يحفظها من كلِّ مكروه"، موصيًا إخوانه من أئمة وخطباء الجوامع أن يعتنوا بهذا البرنامج المبارك.

