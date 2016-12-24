النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

يتنقل من إدارة خدماتية لأخرى حكومية بصور وأوراق ثبوتية وتقارير طبية لقريبه من ذوي الاحتياجات الخاصة طالبًا تسجيله في الضمان والجمعيات الخيرية وبنوك التسليف، وفتح حسابات الادخار للاستفادة من خدمات ورواتب وعينيات، بما فيها من خصومات مشتريات والإقامة في الفنادق وتذاكر الإركاب، ومِنح الأراضي الممنوحة لذوي الاحتياجات الخاصة، التي لا يستفيدون منها؛ إذ تتم معاملتهم – للأسف - من بعض أولياء الأمور والمقربين كأنما هم وسيلة عبور نحو الاكتساب والاستفادة من الفرص المخصصة لهم بالعزف على أوتار احتياجاتهم وأوجاعهم الحقيقية من خلال المراجعات هنا وهناك، وفي كل مكان؛ لطلب الحقوق بطريقة الإلحاح، واستمالة العقول، ومحاكاة القلوب المحمَّلة بفيض من الشفقة، حتى يخيل لك أن الهدف إنساني..!!
 
إن الحقيقة بالتأكيد تختلف من إنسان لآخر على اختلاف هؤلاء الأولياء؛ فمنهم من يسعى للكسب من خلالهم، ويبحث للاستفادة من ورائهم؛ ليظل ذوو الاحتياجات الخاصة محرومين مما يمنحون وكل ما يُسجَّل بأسمائهم إلا في حالات نادرة ومعدودة جدًّا.. وهذا ما يطرح السؤال نفسه على نحو: إلى متى وهؤلاء البعض ينظرون لجانب كهذا من الاستغلال والكسب غير المشروع دونما إحساس من عقل أو مشاعر من قلب؟! فهل مات الضمير في دواخلهم..؟! وكيف يهون العيش فيما بين الأسوياء من جهة وذي الاحتياجات الخاصة ممن يعيشـون بينهم وتحت رحمتهم من جهة أخرى..؟!
 
ثمة من يسعى للكسب من وراء ذوي الاحتياجات الخاصة دون إعطائهم حقوقهم التي تُمنح بأسمائهم؛ فمنهم من يأخذ الراتب المخصص لهم دون أن يصرفه عليهم في واحده من أبشع صور الاستغلال الإنساني تجاه هذه الفئة الغالية والعزيزة علينا جميعًا؛ ما يعني هنا أن من يستغل هؤلاء لا يمكن أن يخاف من أحد، أو يفكر بأي عاقبة لمثل هذا الفعل القاسي الخالي من الرحمة..!!
 
 لا شك أن هناك أعدادًا كثيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة يتم تهميشهم في البيوت، وعزلهم عن العالم دون أن يجدوا من يدافع عنهم، أو يشير إلى معاناتهم ومتابعة قضاياهم، رغم أن البعض منا يعلم أن إنسانًا من ذوي الاحتياجات الخاصة يتعرض للقسوة، ولا يفعل شيئًا تجاه ما يتعرض له من اسـتغلال المقربين له مستغلين ضعفه وهوانه، وعدم قدرته على أن يبيّن مثل هذا الاستغلال وحجمه المأساوي ونوع الضرر عليه، متناسين أن هؤلاء يحتاجون للمزيد من نظرات الحب واللمسات الحانية..!!
 
إن الدور الفعلي لمعالجة مثل هذه الظواهر السلبية في المجتمع يقع على عاتق مراكز التأهيل الشامل، من خلال وضع إعلانات وبرامج توعية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمستشـفيات؛ لمعرفة أعداد المعاقين، والعمل على إنشاء مراكز تتسع لهم، وسَنّ قوانين فاعلة، تحميهم من الإيذاء النفسي والبدني، وتحفظ لهم حقوقهم المشروعة..!!

الرئيسية/ المملكة

اعلان
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!
سبق
يتنقل من إدارة خدماتية لأخرى حكومية بصور وأوراق ثبوتية وتقارير طبية لقريبه من ذوي الاحتياجات الخاصة طالبًا تسجيله في الضمان والجمعيات الخيرية وبنوك التسليف، وفتح حسابات الادخار للاستفادة من خدمات ورواتب وعينيات، بما فيها من خصومات مشتريات والإقامة في الفنادق وتذاكر الإركاب، ومِنح الأراضي الممنوحة لذوي الاحتياجات الخاصة، التي لا يستفيدون منها؛ إذ تتم معاملتهم – للأسف - من بعض أولياء الأمور والمقربين كأنما هم وسيلة عبور نحو الاكتساب والاستفادة من الفرص المخصصة لهم بالعزف على أوتار احتياجاتهم وأوجاعهم الحقيقية من خلال المراجعات هنا وهناك، وفي كل مكان؛ لطلب الحقوق بطريقة الإلحاح، واستمالة العقول، ومحاكاة القلوب المحمَّلة بفيض من الشفقة، حتى يخيل لك أن الهدف إنساني..!!
 
إن الحقيقة بالتأكيد تختلف من إنسان لآخر على اختلاف هؤلاء الأولياء؛ فمنهم من يسعى للكسب من خلالهم، ويبحث للاستفادة من ورائهم؛ ليظل ذوو الاحتياجات الخاصة محرومين مما يمنحون وكل ما يُسجَّل بأسمائهم إلا في حالات نادرة ومعدودة جدًّا.. وهذا ما يطرح السؤال نفسه على نحو: إلى متى وهؤلاء البعض ينظرون لجانب كهذا من الاستغلال والكسب غير المشروع دونما إحساس من عقل أو مشاعر من قلب؟! فهل مات الضمير في دواخلهم..؟! وكيف يهون العيش فيما بين الأسوياء من جهة وذي الاحتياجات الخاصة ممن يعيشـون بينهم وتحت رحمتهم من جهة أخرى..؟!
 
ثمة من يسعى للكسب من وراء ذوي الاحتياجات الخاصة دون إعطائهم حقوقهم التي تُمنح بأسمائهم؛ فمنهم من يأخذ الراتب المخصص لهم دون أن يصرفه عليهم في واحده من أبشع صور الاستغلال الإنساني تجاه هذه الفئة الغالية والعزيزة علينا جميعًا؛ ما يعني هنا أن من يستغل هؤلاء لا يمكن أن يخاف من أحد، أو يفكر بأي عاقبة لمثل هذا الفعل القاسي الخالي من الرحمة..!!
 
 لا شك أن هناك أعدادًا كثيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة يتم تهميشهم في البيوت، وعزلهم عن العالم دون أن يجدوا من يدافع عنهم، أو يشير إلى معاناتهم ومتابعة قضاياهم، رغم أن البعض منا يعلم أن إنسانًا من ذوي الاحتياجات الخاصة يتعرض للقسوة، ولا يفعل شيئًا تجاه ما يتعرض له من اسـتغلال المقربين له مستغلين ضعفه وهوانه، وعدم قدرته على أن يبيّن مثل هذا الاستغلال وحجمه المأساوي ونوع الضرر عليه، متناسين أن هؤلاء يحتاجون للمزيد من نظرات الحب واللمسات الحانية..!!
 
إن الدور الفعلي لمعالجة مثل هذه الظواهر السلبية في المجتمع يقع على عاتق مراكز التأهيل الشامل، من خلال وضع إعلانات وبرامج توعية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمستشـفيات؛ لمعرفة أعداد المعاقين، والعمل على إنشاء مراكز تتسع لهم، وسَنّ قوانين فاعلة، تحميهم من الإيذاء النفسي والبدني، وتحفظ لهم حقوقهم المشروعة..!!
24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
12:42 AM

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

A A A
محمد الصيـعري - الرياض
2
885

يتنقل من إدارة خدماتية لأخرى حكومية بصور وأوراق ثبوتية وتقارير طبية لقريبه من ذوي الاحتياجات الخاصة طالبًا تسجيله في الضمان والجمعيات الخيرية وبنوك التسليف، وفتح حسابات الادخار للاستفادة من خدمات ورواتب وعينيات، بما فيها من خصومات مشتريات والإقامة في الفنادق وتذاكر الإركاب، ومِنح الأراضي الممنوحة لذوي الاحتياجات الخاصة، التي لا يستفيدون منها؛ إذ تتم معاملتهم – للأسف - من بعض أولياء الأمور والمقربين كأنما هم وسيلة عبور نحو الاكتساب والاستفادة من الفرص المخصصة لهم بالعزف على أوتار احتياجاتهم وأوجاعهم الحقيقية من خلال المراجعات هنا وهناك، وفي كل مكان؛ لطلب الحقوق بطريقة الإلحاح، واستمالة العقول، ومحاكاة القلوب المحمَّلة بفيض من الشفقة، حتى يخيل لك أن الهدف إنساني..!!
 
إن الحقيقة بالتأكيد تختلف من إنسان لآخر على اختلاف هؤلاء الأولياء؛ فمنهم من يسعى للكسب من خلالهم، ويبحث للاستفادة من ورائهم؛ ليظل ذوو الاحتياجات الخاصة محرومين مما يمنحون وكل ما يُسجَّل بأسمائهم إلا في حالات نادرة ومعدودة جدًّا.. وهذا ما يطرح السؤال نفسه على نحو: إلى متى وهؤلاء البعض ينظرون لجانب كهذا من الاستغلال والكسب غير المشروع دونما إحساس من عقل أو مشاعر من قلب؟! فهل مات الضمير في دواخلهم..؟! وكيف يهون العيش فيما بين الأسوياء من جهة وذي الاحتياجات الخاصة ممن يعيشـون بينهم وتحت رحمتهم من جهة أخرى..؟!
 
ثمة من يسعى للكسب من وراء ذوي الاحتياجات الخاصة دون إعطائهم حقوقهم التي تُمنح بأسمائهم؛ فمنهم من يأخذ الراتب المخصص لهم دون أن يصرفه عليهم في واحده من أبشع صور الاستغلال الإنساني تجاه هذه الفئة الغالية والعزيزة علينا جميعًا؛ ما يعني هنا أن من يستغل هؤلاء لا يمكن أن يخاف من أحد، أو يفكر بأي عاقبة لمثل هذا الفعل القاسي الخالي من الرحمة..!!
 
 لا شك أن هناك أعدادًا كثيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة يتم تهميشهم في البيوت، وعزلهم عن العالم دون أن يجدوا من يدافع عنهم، أو يشير إلى معاناتهم ومتابعة قضاياهم، رغم أن البعض منا يعلم أن إنسانًا من ذوي الاحتياجات الخاصة يتعرض للقسوة، ولا يفعل شيئًا تجاه ما يتعرض له من اسـتغلال المقربين له مستغلين ضعفه وهوانه، وعدم قدرته على أن يبيّن مثل هذا الاستغلال وحجمه المأساوي ونوع الضرر عليه، متناسين أن هؤلاء يحتاجون للمزيد من نظرات الحب واللمسات الحانية..!!
 
إن الدور الفعلي لمعالجة مثل هذه الظواهر السلبية في المجتمع يقع على عاتق مراكز التأهيل الشامل، من خلال وضع إعلانات وبرامج توعية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمستشـفيات؛ لمعرفة أعداد المعاقين، والعمل على إنشاء مراكز تتسع لهم، وسَنّ قوانين فاعلة، تحميهم من الإيذاء النفسي والبدني، وتحفظ لهم حقوقهم المشروعة..!!

شارك برأيك
17
34

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
2,924
1200

1200

17 ديسمبر
5,490
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,854
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,205

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

محمد الصيـعري
قراءات في الميزانية

قراءات في الميزانية

صالح المسلّم
(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

عبدالرحمن المرشد
حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

نايف الحربي
افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

نايف معلا
أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة