حملات أمنية موسعة تطيح بـ 139 مطلوباً في "الخرج"

غالبيتهم سعوديون ومطلوبون في مراكز شرط مختلفة

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض انه استمراراً لجهود الحملات الأمنية فقد نفذت شرطة منطقة الرياض حملة أمنية موسعة في محافظة الخرج أسفرت عن ضبط (124) وافداً لمخالفتهم نظامي الإقامة والعمل و(130) سعودياً و(9) وافدين من جنسيات متعددة مطلوبين لعدد من مراكز الشرط داخل المملكة.

وأضاف: جرى تسليمهم لجهات الاختصاص لتطبيق النظام بحقهم, مؤكداً أن هذه الحملات مستمرة في جميع محافظات المنطقة بما يكفل الأمن والسكينة العامة.