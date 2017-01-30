النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حملة توعوية للجودة الشاملة في الخدمات الصحية لجميع العاملين في مستشفى أجياد

تخللها العديد من المحاضرات وورش العمل

أقام قسم الجودة بمستشفى أجياد الطوارئ بالتعاون مع جميع أقسام المستشفى وبمتابعة مباشرة من إدارة المستشفى وبتوجيه من الشؤون الصحية بمنطقة مكة حملة توعوية للجودة الشاملة في الخدمات الصحية لجميع العاملين بالمستشفى استمرت عدة أيام، تخللها العديد من المحاضرات وورش العمل شملت أهداف الجودة وسلامة المرضى وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى سلامة استخدام الأدوية ومكافحة العدوى، وكذلك حقوق المرضى والتوثيق الجيد وأخلاقيات العمل.


وقد شارك في تقديم البرنامج العلمي لهذه الحملة نخبة من الأطباء المحاضرين بجامعة أم القرى ونخبة من الأطباء والأخصائيين العاملين بالمستشفى.

وكان لتفاعل العاملين وتضافر الجهود الأثر الكبير في نجاح البرنامج وتحقيق أهدافه.
 
وقدمت إدارة المستشفى شكرها للقائمين على الحملة التوعوية على جهودهم الرائعة، كما شكرت جميع العاملين على تفاعلهم ومشاركتهم المميزة.
 

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
حملة توعوية للجودة الشاملة في الخدمات الصحية لجميع العاملين في مستشفى أجياد
سبق

أقام قسم الجودة بمستشفى أجياد الطوارئ بالتعاون مع جميع أقسام المستشفى وبمتابعة مباشرة من إدارة المستشفى وبتوجيه من الشؤون الصحية بمنطقة مكة حملة توعوية للجودة الشاملة في الخدمات الصحية لجميع العاملين بالمستشفى استمرت عدة أيام، تخللها العديد من المحاضرات وورش العمل شملت أهداف الجودة وسلامة المرضى وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى سلامة استخدام الأدوية ومكافحة العدوى، وكذلك حقوق المرضى والتوثيق الجيد وأخلاقيات العمل.


وقد شارك في تقديم البرنامج العلمي لهذه الحملة نخبة من الأطباء المحاضرين بجامعة أم القرى ونخبة من الأطباء والأخصائيين العاملين بالمستشفى.

وكان لتفاعل العاملين وتضافر الجهود الأثر الكبير في نجاح البرنامج وتحقيق أهدافه.
 
وقدمت إدارة المستشفى شكرها للقائمين على الحملة التوعوية على جهودهم الرائعة، كما شكرت جميع العاملين على تفاعلهم ومشاركتهم المميزة.
 

30 يناير 2017 - 2 جمادى الأول 1438
12:54 AM
تخللها العديد من المحاضرات وورش العمل

حملة توعوية للجودة الشاملة في الخدمات الصحية لجميع العاملين في مستشفى أجياد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
530

أقام قسم الجودة بمستشفى أجياد الطوارئ بالتعاون مع جميع أقسام المستشفى وبمتابعة مباشرة من إدارة المستشفى وبتوجيه من الشؤون الصحية بمنطقة مكة حملة توعوية للجودة الشاملة في الخدمات الصحية لجميع العاملين بالمستشفى استمرت عدة أيام، تخللها العديد من المحاضرات وورش العمل شملت أهداف الجودة وسلامة المرضى وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى سلامة استخدام الأدوية ومكافحة العدوى، وكذلك حقوق المرضى والتوثيق الجيد وأخلاقيات العمل.


وقد شارك في تقديم البرنامج العلمي لهذه الحملة نخبة من الأطباء المحاضرين بجامعة أم القرى ونخبة من الأطباء والأخصائيين العاملين بالمستشفى.

وكان لتفاعل العاملين وتضافر الجهود الأثر الكبير في نجاح البرنامج وتحقيق أهدافه.
 
وقدمت إدارة المستشفى شكرها للقائمين على الحملة التوعوية على جهودهم الرائعة، كما شكرت جميع العاملين على تفاعلهم ومشاركتهم المميزة.
 

شارك برأيك
37
138

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
1,508
84 مليونًا

84 مليونًا

27 يناير
3,895
100 ألف دولار

100 ألف دولار

26 يناير
3,044
14.2  تريليون دولار

14.2  تريليون دولار

23 يناير
10,398

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الصحراء الدولي

تنتهي 03 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت

مفارقات من داخل البيوت

حمد مشخص
الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري
متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

ماجد الحربي
بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

يحيى الشمري
لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

صالح المسلّم
إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

برجس البرجس
نِسَب محددة لعمالة كل دولة

نِسَب محددة لعمالة كل دولة

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة