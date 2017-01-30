حملة توعوية للجودة الشاملة في الخدمات الصحية لجميع العاملين في مستشفى أجياد

تخللها العديد من المحاضرات وورش العمل

أقام قسم الجودة بمستشفى أجياد الطوارئ بالتعاون مع جميع أقسام المستشفى وبمتابعة مباشرة من إدارة المستشفى وبتوجيه من الشؤون الصحية بمنطقة مكة حملة توعوية للجودة الشاملة في الخدمات الصحية لجميع العاملين بالمستشفى استمرت عدة أيام، تخللها العديد من المحاضرات وورش العمل شملت أهداف الجودة وسلامة المرضى وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى سلامة استخدام الأدوية ومكافحة العدوى، وكذلك حقوق المرضى والتوثيق الجيد وأخلاقيات العمل.



وقد شارك في تقديم البرنامج العلمي لهذه الحملة نخبة من الأطباء المحاضرين بجامعة أم القرى ونخبة من الأطباء والأخصائيين العاملين بالمستشفى.

وكان لتفاعل العاملين وتضافر الجهود الأثر الكبير في نجاح البرنامج وتحقيق أهدافه.



وقدمت إدارة المستشفى شكرها للقائمين على الحملة التوعوية على جهودهم الرائعة، كما شكرت جميع العاملين على تفاعلهم ومشاركتهم المميزة.

