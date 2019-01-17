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حملة لأمانة الطائف تسفر عن التخلص من 300 كلب ضال

"المخرج" يوجّه بفحص شبكات التصريف ومضخات الشفط

شنت إدارة الصحة العامة بأمانة الطائف حملة مركزة للتخلص من الكلاب الضالة في الردف وغدير البنات والمردم العام، أسفرت عن التخلص من 300 كلب بالطعوم السامة.

وكثفت الأمانة أعمال الوقاية الصحية بالرش الضبابي واليدوي والاحترازي والردم للمستنقعات والمكافحة الحشرية ومكافحة الكلاب الضالة بأحياء (الوهط والوهيط، الوسام، الشرفية، القلت، سلطانة، الحلقة الشرقية).

وتمت معالجة عدد من المستنقعات بالردم والرش المستمر قبل وبعد الردم بوادي شرب، ووادي جليل، بالإضافة للمستنقعات المجاورة للتجمعات السكنية.

وأوضحت وكالة الخدمات أنها دعمت أعمال الرش والمكافحة من خلال زيادة أعدد المركبات وآليات الرش والردم، وفرق التسميم، وفرق القياس والمتابعة، وذلك لضمان القضاء التام على الحشرات والكلاب الضالة بالأحياء المستهدفة، ومتابعة أماكن تكاثرها والعوامل الجاذبة لها داخل الأحياء السكنية، تبعاً لتكاثر الحشرات بمستنقعات المياه.

وتتابع الفرق الميدانية بالإدارة مناطق تواجد الكلاب الضالة بشكل مستمرة مع وضع خطط لمكافحتها ومنع اقترابها من الأحياء السكنية.

وقد وجّه أمين الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية والمرتبطة برفع درجة الاستعداد والتأهب للتعامل مع الأمطار الموسمية للعام الحالي من خلال الفحص المستمر لشبكات التصريف ومضخات الشفط، وتنظيف مجاري السيول بالأودية.

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حملة لأمانة الطائف تسفر عن التخلص من 300 كلب ضال
سبق

شنت إدارة الصحة العامة بأمانة الطائف حملة مركزة للتخلص من الكلاب الضالة في الردف وغدير البنات والمردم العام، أسفرت عن التخلص من 300 كلب بالطعوم السامة.

وكثفت الأمانة أعمال الوقاية الصحية بالرش الضبابي واليدوي والاحترازي والردم للمستنقعات والمكافحة الحشرية ومكافحة الكلاب الضالة بأحياء (الوهط والوهيط، الوسام، الشرفية، القلت، سلطانة، الحلقة الشرقية).

وتمت معالجة عدد من المستنقعات بالردم والرش المستمر قبل وبعد الردم بوادي شرب، ووادي جليل، بالإضافة للمستنقعات المجاورة للتجمعات السكنية.

وأوضحت وكالة الخدمات أنها دعمت أعمال الرش والمكافحة من خلال زيادة أعدد المركبات وآليات الرش والردم، وفرق التسميم، وفرق القياس والمتابعة، وذلك لضمان القضاء التام على الحشرات والكلاب الضالة بالأحياء المستهدفة، ومتابعة أماكن تكاثرها والعوامل الجاذبة لها داخل الأحياء السكنية، تبعاً لتكاثر الحشرات بمستنقعات المياه.

وتتابع الفرق الميدانية بالإدارة مناطق تواجد الكلاب الضالة بشكل مستمرة مع وضع خطط لمكافحتها ومنع اقترابها من الأحياء السكنية.

وقد وجّه أمين الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية والمرتبطة برفع درجة الاستعداد والتأهب للتعامل مع الأمطار الموسمية للعام الحالي من خلال الفحص المستمر لشبكات التصريف ومضخات الشفط، وتنظيف مجاري السيول بالأودية.

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
02:27 PM
"المخرج" يوجّه بفحص شبكات التصريف ومضخات الشفط

حملة لأمانة الطائف تسفر عن التخلص من 300 كلب ضال

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فهد العتيبي - الطائف
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شنت إدارة الصحة العامة بأمانة الطائف حملة مركزة للتخلص من الكلاب الضالة في الردف وغدير البنات والمردم العام، أسفرت عن التخلص من 300 كلب بالطعوم السامة.

وكثفت الأمانة أعمال الوقاية الصحية بالرش الضبابي واليدوي والاحترازي والردم للمستنقعات والمكافحة الحشرية ومكافحة الكلاب الضالة بأحياء (الوهط والوهيط، الوسام، الشرفية، القلت، سلطانة، الحلقة الشرقية).

وتمت معالجة عدد من المستنقعات بالردم والرش المستمر قبل وبعد الردم بوادي شرب، ووادي جليل، بالإضافة للمستنقعات المجاورة للتجمعات السكنية.

وأوضحت وكالة الخدمات أنها دعمت أعمال الرش والمكافحة من خلال زيادة أعدد المركبات وآليات الرش والردم، وفرق التسميم، وفرق القياس والمتابعة، وذلك لضمان القضاء التام على الحشرات والكلاب الضالة بالأحياء المستهدفة، ومتابعة أماكن تكاثرها والعوامل الجاذبة لها داخل الأحياء السكنية، تبعاً لتكاثر الحشرات بمستنقعات المياه.

وتتابع الفرق الميدانية بالإدارة مناطق تواجد الكلاب الضالة بشكل مستمرة مع وضع خطط لمكافحتها ومنع اقترابها من الأحياء السكنية.

وقد وجّه أمين الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية والمرتبطة برفع درجة الاستعداد والتأهب للتعامل مع الأمطار الموسمية للعام الحالي من خلال الفحص المستمر لشبكات التصريف ومضخات الشفط، وتنظيف مجاري السيول بالأودية.

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