وشددت إدارة مرور مكة المكرمة على ضرورة الإبلاغ عن أي مركبة مخالفة وفق ما ذكر عاليه، وذلك عبر واتساب مرور مكة 0544346326 مع تحديد الموقع في الرسالة، وتحمل الحملة شعار "لا تخالف مكة تستاهل".

وأوضحت أن الحملة ستشمل جميع المحاور الرئيسة والفرعية داخل أحياء العاصمة المقدسة وجميع المواقع بدون استثناء، نظراً لما تسببه من تشويه للمنظر العام والجانب السلبي من الناحية المرورية والأمنية.

تطلق إدارة مرور العاصمة المقدسة يوم الأربعاء القادم 1438/4/20 هـ حملة مرورية واسعة النطاق لإزالة المركبات الخربة والتالفة ومركبات الوقوف المزمن بالإضافة إلى حجز المركبات ذات اللوحات القديمة حتى يتم إصدار لوحات حديثة.

حملة مرورية على المركبات القديمة والوقوف المزمن والتالفة أحمد العبدالله سبق 2017-01-16 تطلق إدارة مرور العاصمة المقدسة يوم الأربعاء القادم 1438/4/20 هـ حملة مرورية واسعة النطاق لإزالة المركبات الخربة والتالفة ومركبات الوقوف المزمن بالإضافة إلى حجز المركبات ذات اللوحات القديمة حتى يتم إصدار لوحات حديثة. وأوضحت أن الحملة ستشمل جميع المحاور الرئيسة والفرعية داخل أحياء العاصمة المقدسة وجميع المواقع بدون استثناء، نظراً لما تسببه من تشويه للمنظر العام والجانب السلبي من الناحية المرورية والأمنية. وشددت إدارة مرور مكة المكرمة على ضرورة الإبلاغ عن أي مركبة مخالفة وفق ما ذكر عاليه، وذلك عبر واتساب مرور مكة 0544346326 مع تحديد الموقع في الرسالة، وتحمل الحملة شعار "لا تخالف مكة تستاهل".

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438 12:04 AM

تنطلق الأربعاء.. وتشمل جميع المحاور الرئيسة والفرعية

حملة مرورية على المركبات القديمة والوقوف المزمن والتالفة





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تطلق إدارة مرور العاصمة المقدسة يوم الأربعاء القادم 1438/4/20 هـ حملة مرورية واسعة النطاق لإزالة المركبات الخربة والتالفة ومركبات الوقوف المزمن بالإضافة إلى حجز المركبات ذات اللوحات القديمة حتى يتم إصدار لوحات حديثة.

وأوضحت أن الحملة ستشمل جميع المحاور الرئيسة والفرعية داخل أحياء العاصمة المقدسة وجميع المواقع بدون استثناء، نظراً لما تسببه من تشويه للمنظر العام والجانب السلبي من الناحية المرورية والأمنية.

وشددت إدارة مرور مكة المكرمة على ضرورة الإبلاغ عن أي مركبة مخالفة وفق ما ذكر عاليه، وذلك عبر واتساب مرور مكة 0544346326 مع تحديد الموقع في الرسالة، وتحمل الحملة شعار "لا تخالف مكة تستاهل".