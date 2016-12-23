"حيدر العبدالله" ضيف أمسية شعرية في "أدبي الطائف" الأربعاء المقبل

يوقع ديوانه "ترجل يا حصان"

ينظم النادي الأدبي الثقافي بالطائف مساء الأربعاء المُقبل، أمسية شعرية للشاعر "حيدر العبدالله".

وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي الطائف الأدبي الثقافي "عطاالله بن مسفر الجعيد"، أن الأمسية الشعرية تأتي ضمن برامج النشاط المنبري للنادي لهذا العام، وسيتخلل الأمسية توقيع ديوان "ترجل يا حصان" للشاعر "حيدر العبدالله" الصادر عن الدار العربية للعلوم "ناشرون" لهذا العام، وإهداؤه للحضور.

ورحب "الجعيد" بالشاعر "حيدر العبدالله" الذي يشارك لأول مرة في أمسية شعرية بالنادي.

يذكر أن الشاعر "حيدر العبدالله" كان قد فاز بلقب أمير الشعراء في الموسم السادس لمسابقة أمير الشعراء في العام 2015م بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويعد الشاعر الأصغر سنًّا، والسعودي الأول الذي يحصل على اللقب.

كما حصل على جائزة شاعر شباب عكاظ لعام 2013م بمدينة الطائف، إضافة إلى مشاركته بإلقاء قصيدة شعرية بعنوان "مخطوطة القرى والظلال" أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مؤخرًا في زيارته للمنطقة الشرقية.

ودعا "الجعيد" المثقفين والمثقفات إلى حضور هذه الأمسية التي ستقام بمقر النادي بالفيصلية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.