حيدر العبدالله مفتخراً بـ "عواجي": "‏بروحهِ حمى أرضَهُ .. وروحهِ فَدَى إخْوَتَهْ"

قصيدة أرفق معها صورة من مشهد هلاك الإرهابيَّيْن "الصيعري" و"الصاعدي"

بقصيدة وطنية ورقيقة عبَّر الشاعر الأحسائي، حيدر العبدالله؛ عن مشاعر الفخر والاعتزاز ببطولة جبران عواجي؛ الذي واجه الإرهابيَّيْن المدجّجان بالسلاح والأحزمة الناسفة، في عملية حي الياسمين بالرياض، وقتلهما بعد أن وقعا في شر أعمالهما.

وقال "العبدالله"؛ في الأبيات التي أرفق معها صورةً من مشهد هلاك الإرهابيَّيْن طايع الصيعري؛ وطلال الصاعدي:

"بروحهِ حين حمى أرضَهُ..

وروحهِ حينَ فَدَى إخْوَتَهْ!

‏نخْوَتُهُ ما خانهُ صوتُها..

‏عند اللِّقا، ولمْ يخُنْ نخْوَتَه".

ووجدت الأبيات ثناءً وتقديراً من الجمهور لمشاركة الشاعر وطنه بأحاسيس المواطنة، والإسهام في بثّ الروح والحماس في قلوب وجوارح رجال الأمن البواسل.