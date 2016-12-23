خادمة فلبينية تسرق ذهبًا وأموالاً وتختفي بشرائع مكة

استغلت غياب رب الأسرة وزوجته للعمل

سرقت خادمة فلبينية مسروقات ذهبية وأموالاً من منزل كفيلها في شرائع العاصمة المقدسة أمس الخميس.



وتفصيلاً، استغلت خادمة منزلية غياب رب الأسرة وزوجته للعمل، وانشغال والدة الزوجة بمولودهما الجديد، وقامت بتجميع كمية من الذهب والأموال، وغادرت المنزل في شرائع العاصمة المقدسة. فيما عممت الجهات الأمنية بلاغًا عن الخادمة وصورة لها للإطاحة بها.



وقد استقدم أحد المواطنين خادمة فلبينية، ولم تكمل أسبوعين منذ وصولها للعمل لديه بمنزله الواقع في حي الشرائع مخطط 7، واستغلت أمس الخميس غياب كفيلها وزوجته للعمل، وبقاء والدة الزوجة التي كانت منشغلة مع المولود الجديد، وتمكنت من سلب مبلغ 5 آلاف ريال من دولاب كفيلها، وكمية من الذهب لزوجته، تقدر قيمتها بأكثر من 7 آلاف ريال، إضافة لجهاز هاتف جوال، واختارت أن تخرج عبر باب مجلس الضيوف، ومنه هربت. وقد تم كشف جريمتها لاحقًا بعد نجاة الأطفال الصغار من شرورها؛ إذ كانوا نائمين.



وتقدم كفيل الخادمة ببلاغ لمركز شرطة الشرائع، وتم التعميم عنها رسميًّا من أجل البحث عنها.