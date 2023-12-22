النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
اتضحت تباشير نتائجه من خلال أرقام الموازنة الأولى بعد إطلاق التحول الوطني 2020

"برنامج التوازن المالي".. تعرّف على سياسة الدعم الحكومي الذكي الموجه إلى مستحقيه

خادم الحرمين الشريفين: اقتصادنا قوي ومتين ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات

قال "الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن بشكل مباشر"

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- قوة اقتصاد المملكة قائلاً بعد إقراره للميزانية العامة للدولة اليوم : "اقتصادنا قوي ومتين ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات".

 

وأضاف حفظه الله بقوله :

سعينا من خلال الميزانية لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي لمشاريع الدولة ، ونؤكد على الجميع العمل بدقة لتحقيق أهداف الميزانية وبما يخدم التطلعات".

 

وفيما يلي نص كلمة خادم الحرمين الشريفين:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

أيها المواطنون والمواطنات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

بعون الله وتوفيقه ، نعلن هذا اليوم ميزانية السنة المالية القادمة 1438 / 1439 هـ ، التي تأتي في ظروف اقتصادية شديدة التقلب عانت منها معظم الدول ،وأدت إلى بطء النمو الاقتصادي العالمي ، وانخفاض في أسعار النفط ، مما أثر على بلادنا ، وقد سعت الدولة إلى التعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على ما نتطلع إلى تحقيقه من أهداف .

 

أيها الإخوة والأخوات :

إن اقتصادنا ـ بفضل الله ـ متين ، ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية وهذا نتيجة ـ بعد توفيق الله ـ للسياسات المالية الحصيفة التي اتخذتها الدولة ، ونحن عاقدو العزم على تعزيز مقومات اقتصادنا الوطني ، حيث تبنينا" رؤية المملكة 2030 " وبرامجها التنفيذية وفق رؤية إصلاحية شاملة من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل لتكون قادرة ـ بإذن الله تعالى ـ على مواجهة التحديات ، وتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي ، إن رؤيتنا ليست فقط مجموعة من الطموحات ، بل هي برامج تنفيذية لنتمكن ـ بحول الله ـ من تحقيق أولوياتنا الوطنية وإتاحة الفرص للجميع من خلال تقوية وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص ، وبناء منظومة قادرة على الإنجاز ، ورفع وتيرة التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية كافة ، ومواصلة الانضباط المالي ، وتعزيز الشفافية والنزاهة .

 

وقد سعينا من خلال هذه الميزانية وبرامجها لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها ، وإعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن بشكل مباشر ، وتسهم في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

 

ونحن متفائلون بقدرتنا على الإنجاز - بعون الله - ثم بدعم مواطني بلادنا الأوفياء لتحقيق الرفاه الاقتصادي المنشود.

 

ونؤكد على الجميع الحرص على تنفيذ هذه الميزانية بكل دقة بما يحقق طموحاتنا في التنمية الشاملة والمتوازنة ، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

نسأل الله أن تكون ميزانية خير ونماء وبركة للوطن والمواطن .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خادم الحرمين الشريفين: اقتصادنا قوي ومتين ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات
سبق

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- قوة اقتصاد المملكة قائلاً بعد إقراره للميزانية العامة للدولة اليوم : "اقتصادنا قوي ومتين ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات".

 

وأضاف حفظه الله بقوله :

سعينا من خلال الميزانية لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي لمشاريع الدولة ، ونؤكد على الجميع العمل بدقة لتحقيق أهداف الميزانية وبما يخدم التطلعات".

 

وفيما يلي نص كلمة خادم الحرمين الشريفين:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

أيها المواطنون والمواطنات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

بعون الله وتوفيقه ، نعلن هذا اليوم ميزانية السنة المالية القادمة 1438 / 1439 هـ ، التي تأتي في ظروف اقتصادية شديدة التقلب عانت منها معظم الدول ،وأدت إلى بطء النمو الاقتصادي العالمي ، وانخفاض في أسعار النفط ، مما أثر على بلادنا ، وقد سعت الدولة إلى التعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على ما نتطلع إلى تحقيقه من أهداف .

 

أيها الإخوة والأخوات :

إن اقتصادنا ـ بفضل الله ـ متين ، ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية وهذا نتيجة ـ بعد توفيق الله ـ للسياسات المالية الحصيفة التي اتخذتها الدولة ، ونحن عاقدو العزم على تعزيز مقومات اقتصادنا الوطني ، حيث تبنينا" رؤية المملكة 2030 " وبرامجها التنفيذية وفق رؤية إصلاحية شاملة من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل لتكون قادرة ـ بإذن الله تعالى ـ على مواجهة التحديات ، وتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي ، إن رؤيتنا ليست فقط مجموعة من الطموحات ، بل هي برامج تنفيذية لنتمكن ـ بحول الله ـ من تحقيق أولوياتنا الوطنية وإتاحة الفرص للجميع من خلال تقوية وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص ، وبناء منظومة قادرة على الإنجاز ، ورفع وتيرة التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية كافة ، ومواصلة الانضباط المالي ، وتعزيز الشفافية والنزاهة .

 

وقد سعينا من خلال هذه الميزانية وبرامجها لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها ، وإعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن بشكل مباشر ، وتسهم في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

 

ونحن متفائلون بقدرتنا على الإنجاز - بعون الله - ثم بدعم مواطني بلادنا الأوفياء لتحقيق الرفاه الاقتصادي المنشود.

 

ونؤكد على الجميع الحرص على تنفيذ هذه الميزانية بكل دقة بما يحقق طموحاتنا في التنمية الشاملة والمتوازنة ، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

نسأل الله أن تكون ميزانية خير ونماء وبركة للوطن والمواطن .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
04:09 PM
قال "الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن بشكل مباشر"

خادم الحرمين الشريفين: اقتصادنا قوي ومتين ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
6
8,822

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- قوة اقتصاد المملكة قائلاً بعد إقراره للميزانية العامة للدولة اليوم : "اقتصادنا قوي ومتين ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات".

 

وأضاف حفظه الله بقوله :

سعينا من خلال الميزانية لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي لمشاريع الدولة ، ونؤكد على الجميع العمل بدقة لتحقيق أهداف الميزانية وبما يخدم التطلعات".

 

وفيما يلي نص كلمة خادم الحرمين الشريفين:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

أيها المواطنون والمواطنات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

بعون الله وتوفيقه ، نعلن هذا اليوم ميزانية السنة المالية القادمة 1438 / 1439 هـ ، التي تأتي في ظروف اقتصادية شديدة التقلب عانت منها معظم الدول ،وأدت إلى بطء النمو الاقتصادي العالمي ، وانخفاض في أسعار النفط ، مما أثر على بلادنا ، وقد سعت الدولة إلى التعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على ما نتطلع إلى تحقيقه من أهداف .

 

أيها الإخوة والأخوات :

إن اقتصادنا ـ بفضل الله ـ متين ، ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية وهذا نتيجة ـ بعد توفيق الله ـ للسياسات المالية الحصيفة التي اتخذتها الدولة ، ونحن عاقدو العزم على تعزيز مقومات اقتصادنا الوطني ، حيث تبنينا" رؤية المملكة 2030 " وبرامجها التنفيذية وفق رؤية إصلاحية شاملة من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل لتكون قادرة ـ بإذن الله تعالى ـ على مواجهة التحديات ، وتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي ، إن رؤيتنا ليست فقط مجموعة من الطموحات ، بل هي برامج تنفيذية لنتمكن ـ بحول الله ـ من تحقيق أولوياتنا الوطنية وإتاحة الفرص للجميع من خلال تقوية وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص ، وبناء منظومة قادرة على الإنجاز ، ورفع وتيرة التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية كافة ، ومواصلة الانضباط المالي ، وتعزيز الشفافية والنزاهة .

 

وقد سعينا من خلال هذه الميزانية وبرامجها لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها ، وإعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن بشكل مباشر ، وتسهم في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

 

ونحن متفائلون بقدرتنا على الإنجاز - بعون الله - ثم بدعم مواطني بلادنا الأوفياء لتحقيق الرفاه الاقتصادي المنشود.

 

ونؤكد على الجميع الحرص على تنفيذ هذه الميزانية بكل دقة بما يحقق طموحاتنا في التنمية الشاملة والمتوازنة ، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

نسأل الله أن تكون ميزانية خير ونماء وبركة للوطن والمواطن .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

شارك برأيك
15
33

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
1,902
1200

1200

17 ديسمبر
5,380
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,754
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,088

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

صالح مطر الغامدي
إلى كل فتاة وشاب

إلى كل فتاة وشاب

صالح المسلّم
ما قالته فتاة التحلية!

ما قالته فتاة التحلية!

منيرة آل سليمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة