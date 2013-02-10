خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي

عبر عن تقديره لقيادة ودور المملكة في جلب الاستقرار للمنطقة وأهمية دورها لتحقيق السلام

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين في بداية الاتصال، الوزير، بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية الأمريكية، فيما عبر الوزير تيلرسون عن تقديره لقيادة ودور المملكة في جلب الاستقرار للمنطقة، وأهمية الدور الذي تلعبه لتحقيق السلام في العالم.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أهمية العمل مع المملكة ووضع خطة شاملة لتقوية العلاقات الثنائية في مجال التعاون العسكري والعمل سوياً ضد الإرهاب، وتقوية العلاقات الاقتصادية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين، خاصة في ظل تطابق توجهات البلدين في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وسبل تنمية العلاقات الإستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما تم بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتنسيق الجهود تجاهها بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.