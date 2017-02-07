خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس تتارستان

استعرضا آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، اليوم، رئيس جمهورية تتارستان رستم مينخانوف.

ورحّب خادم الحرمين الشريفين بالرئيس الضيف والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى "رستم"؛ سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وعقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جلسة مباحثات مع رئيس جمهورية تتارستان.

جرى خلال الجلسة استعراض عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال والمباحثات، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد بن الطريفي، وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان.

كما حضر من الجانب التتارستاني، سفير روسيا لدى المملكة أوليغ أوزبروف؛ ونائب رئيس الحكومة وزير الزراعة مارات أحميدوف؛ وعدد من المسؤولين.