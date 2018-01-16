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خادم الحرمين الشريفين يستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة، اليوم، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، وعدد من المسؤولين اللبنانيين.

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خادم الحرمين الشريفين يستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية
سبق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة، اليوم، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، وعدد من المسؤولين اللبنانيين.

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
12:55 PM
اخر تعديل
16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
06:51 AM

خادم الحرمين الشريفين يستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
5,979

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة، اليوم، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، وعدد من المسؤولين اللبنانيين.

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