خادم الحرمين الشريفين يعزي "العودة" في زوجته وابنه

ولي العهد وولي ولي العهد قدما التعازي هاتفياً

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للشيخ سلمان العودة في وفاة زوجته وابنه وإحدى قريباته، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وتلقى "العودة" أمس اتصالات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قدما خلالها العزاء والمواساة.

وكان مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني وعدد كبير من المشايخ والدعاة والأمراء والمسؤولين قد زاروا الشيخ "العودة" وقدموا له العزاء.

وقد رفع الشيخ "العودة" خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين على تعزيته، داعياً الله أن يحفظه ويطيل في عمره، ويمتعه بموفور الصحة والعافية.

كما قدّم الشيخ "العودة" الشكر والتقدير لكل من واساه، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ الجميع من كل مكروه.

