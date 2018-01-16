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خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات مع ملك أسبانيا

استعرضا العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بمواصلة تعزيزها

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر اليمامة بالرياض اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع  الملك فيليب السادس ملك مملكة أسبانيا .

 

وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والسبل الكفيلة بمواصلة تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط .

 

حضر جلسة المباحثات الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ، والأمير منصور بن خالد آل فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة أسبانيا ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي الوزير المرافق ، ووزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.

 

كما حضرها من الجانب الأسباني  وزير الشئون الخارجية والتعاون السيد الفونسو ماريا داستس قيثيدو ، ووزير الأشغال العامة والنقل أنيجو خواكين ، ورئيس الديوان الملكي خايمي الفونسو ، ونائب وزير الدفاع أغوستين كوندي ، ووزيرة الدولة للشؤون التجارية ماريا لويس ، ووزير الدولة للبنية التحتية والمواصلات والإسكان خوليو غوميت ، والسفير الأسباني لدى المملكة خواكين بيريث.

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خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات مع ملك أسبانيا
سبق

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر اليمامة بالرياض اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع  الملك فيليب السادس ملك مملكة أسبانيا .

 

وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والسبل الكفيلة بمواصلة تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط .

 

حضر جلسة المباحثات الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ، والأمير منصور بن خالد آل فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة أسبانيا ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي الوزير المرافق ، ووزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.

 

كما حضرها من الجانب الأسباني  وزير الشئون الخارجية والتعاون السيد الفونسو ماريا داستس قيثيدو ، ووزير الأشغال العامة والنقل أنيجو خواكين ، ورئيس الديوان الملكي خايمي الفونسو ، ونائب وزير الدفاع أغوستين كوندي ، ووزيرة الدولة للشؤون التجارية ماريا لويس ، ووزير الدولة للبنية التحتية والمواصلات والإسكان خوليو غوميت ، والسفير الأسباني لدى المملكة خواكين بيريث.

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
03:55 PM
اخر تعديل
16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
06:50 AM
استعرضا العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بمواصلة تعزيزها

خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات مع ملك أسبانيا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر اليمامة بالرياض اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع  الملك فيليب السادس ملك مملكة أسبانيا .

 

وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والسبل الكفيلة بمواصلة تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط .

 

حضر جلسة المباحثات الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ، والأمير منصور بن خالد آل فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة أسبانيا ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي الوزير المرافق ، ووزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.

 

كما حضرها من الجانب الأسباني  وزير الشئون الخارجية والتعاون السيد الفونسو ماريا داستس قيثيدو ، ووزير الأشغال العامة والنقل أنيجو خواكين ، ورئيس الديوان الملكي خايمي الفونسو ، ونائب وزير الدفاع أغوستين كوندي ، ووزيرة الدولة للشؤون التجارية ماريا لويس ، ووزير الدولة للبنية التحتية والمواصلات والإسكان خوليو غوميت ، والسفير الأسباني لدى المملكة خواكين بيريث.

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