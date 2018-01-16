خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات مع ملك أسبانيا

استعرضا العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بمواصلة تعزيزها

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر اليمامة بالرياض اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع الملك فيليب السادس ملك مملكة أسبانيا .

وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والسبل الكفيلة بمواصلة تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط .

حضر جلسة المباحثات الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ، والأمير منصور بن خالد آل فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة أسبانيا ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي الوزير المرافق ، ووزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.

كما حضرها من الجانب الأسباني وزير الشئون الخارجية والتعاون السيد الفونسو ماريا داستس قيثيدو ، ووزير الأشغال العامة والنقل أنيجو خواكين ، ورئيس الديوان الملكي خايمي الفونسو ، ونائب وزير الدفاع أغوستين كوندي ، ووزيرة الدولة للشؤون التجارية ماريا لويس ، ووزير الدولة للبنية التحتية والمواصلات والإسكان خوليو غوميت ، والسفير الأسباني لدى المملكة خواكين بيريث.