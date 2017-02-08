خادم الحرمين يتسلم رسالة من رئيس الإمارات

سلّمها سفير أبو ظبي بالمملكة محمد الظاهري

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة محمد سعيد الظاهري، خلال استقبال الملك له، اليوم في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.

ونقل السفير لخادم الحرمين الشريفين، تحيات رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما أبدى خادم الحرمين الشريفين تحياته له.

وحضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.