خادم الحرمين يرعى حفل كلية فيصل الجوية وتدشين F.15 - SA

بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسها وبحضور الرئيس السوداني

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - صباح اليوم، حفل كلية الملك فيصل الجوية، بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسها، وتخريج الدفعة (91) من طلبة الكلية، وتدشين الطائرة الجديدة F.15 - SA، التي تنضم إلى أسطول القوات الجوية الملكية السعودية، بحضور الرئيس عمر حسن البشير؛ رئيس جمهورية السودان.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر الحفل، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، كان في استقباله ـ رعاه الله ـ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان، وقائد القوات الجوية المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن صالح العتيبي، وقائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن خالد عبدالله اللعبون.. ثم عزف السلام الملكي.

بعد ذلك، تفقّد خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ ميدان العرض الأرضي للطائرات وطابور العرض.

وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مكانه في المنصّة الرئيسة بُدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم ألقى قائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء طيار ركن خالد اللعبون؛ كلمةً رحب فيها بخادم الحرمين الشريفين، وفخامة رئيس جمهورية السودان، والحضور.

وقال "نحتفل اليوم بمرور خمسين عاماً على قيام هذا الصرح العريق وبداية التدريب فيه بداية أطلقها الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ برفع راية الكلية في هذا الميدان لتتشرّف بحمل اسمه"، مشيراً إلى أن هذه الكلية أصبحت واحدةً من أفضل كليات الطيران في العالم؛ حيث خرجت آلاف الطيارين والفنيين ممَّن خدموا وطنهم في مختلف المجالات وشاركوا في حماية أجوائه وردع أعدائه، إلى جانب مئات الخريجين لأكثر من خمس عشرة دولة شقيقة وصديقة؛ كل ذلك كان بفضل الله - سبحانه - ثم بفضل الدعم الذي حظيت به خلال مسيرتها من ولاة أمر هذا البلد المعطاء، الذي يتوُجّه حضوركم الكريم هذه المناسبة وتخريج الدفعة الحادية والتسعين من طلبتها.

وأوضح أن الخريجين بعد أن أمضوا ثلاثة أعوام في رحابها قضوها في التعليم والتدريب، نهلوا من العلوم العسكرية والأكاديمية المختلفة ليصبحوا بفضل الله - عزّ وجلّ - قادرين على قيادة أفضل الطائرات، والتعامل مع أكثر المنظومات الحديثة تعقيداً، بكفاءة ومهنية عاليتين، ليلتحقوا بزملائهم الذين سبقوهم ويشاركوهم شرف المهمة وسمو الغاية، ويكونوا اليد الضاربة في قواتنا الجوية.

عقب ذلك، أُلقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الطالب مساعد الغفيلي؛ أعرب فيها عن سعادتهم برعاية خادم الحرمين الشريفين، حفل تخرجهم من هذه الكلية الأبية؛ كلية الملك فيصل الجوية، لمواصلة مسيرة البذل والفداء في صفوف الجنود البواسل ذوداً عن هذا الوطن المعطاء معاهدين الله على الولاء والإخلاص والتفاني باذلين الغالي والنفيس في سبيل ذلك.

وقدّموا شكرهم لهذه الكلية قيادة ومنسوبين ومدربين ومدرسين عسكريين ومدنيين على جهودهم الدؤوبة وعملهم المخلص في تأهيلهم وتعليمهم وتدريبهم سائلين المولى - العلي القدير - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويرعاه، ويسدّد على طريق الخير خطاه.

بعد ذلك شاهد خادم الحرمين الشريفين والحضور فيلمًاً بمناسبة مرور (50) عاماً على تأسيس كلية الملك فيصل الجوية تضمن أبرز ما شهدته الكلية من مراحل تطويرية وما تضمه من أقسام تدريبية.



عقب ذلك أستأذن قائد طابور العرض ببدء العرض.



وفي ختام العرض شكل طلاب الكلية جناحي الصقر رمزًاً للطيران.



ثم أدى الطلبة نشيد الكلية.



وجرت مراسم تسليم راية الكلية من الرقيب السلف للرقيب الخلف، ثم أدى الخريجون القسم.



بعد ذلك كرم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ـ اللواء الطيار الركن الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة قائد سلاح الجو البحريني وقائد القوات الأميرية القطرية اللواء الطيار الركن مبارك بن محمد الخيارين اللذين سبقا أن تخرجا من كلية الملك فيصل الجوية.



عقب ذلك تفضل خادم الحرمين الشريفين بتسليم الطلبة المتفوقين في الدفعة ( 91 ) جوائزهم.



ثم تسلم خادم الحرمين الشريفين هدية تذكارية من قائد كلية الملك فيصل الجوية.



بعدها قلد الخريجون بعضهم بعضاً رتبهم الجديدة.



ثم دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الطائرة الجديدة F.15 - SA، التي انضمت لأسطول القوات الجوية الملكية السعودية مؤخراً ، وشاهد ـ أيده الله ـ فلماً عن الطائرة وتقنياتها المتطورة.

بعد ذلك شاهد خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - والحضور العرض الجوي الذي شاركت فيه طائرات مختلفة من القوات الجوية الملكية السعودية ، حيث بدأ العرض باستعراض طائرات التدريب وطائرات العمليات المتنوعة التي تشمل طائرات التوريندو الهجومية والتايفون و15 ــ F الاعتراضية و15 ــ F متعددة المهام ، وأدت مجموعة من طائرات F.15 - SA عروضاً متنوعة ، بعدها جرت عروضٍ لفريق الصقور السعودية الذين سجلوا مؤخراً في موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية لأدائهم أكبر شعار دولة في العالم برسمهم شعار المملكة (سيفين ونخلة).



بعدها تشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين ضابط مشروع منظومة طائرة F.15 - SA اللواء محمد بن عبدالله الغامدي وأول طاقم للطائرة .



ثم تسلم خادم الحرمين الشريفين هدية تذكارية من قائد القوات الجوية المكلف بهذه المناسبة ، كما تسلم فخامة رئيس جمهورية السودان هدية أخرى.



عقب ذلك عزف السلام الملكي، ثم التقطت الصور التذكارية لخادم الحرمين الشريفين مع الطلبة الخريجين.



بعد ذلك غادر خادم الحرمين الشريفين مقر الحفل مودعاً بمثل استقبل به من حفاوة وترحيب.



حضر الحفل الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع و الأمير فهد بن عبدالله بن مساعد و الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز والامير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية و الأمير خالد بن سعود بن خالد المستشار بالديوان الملكي والأمير خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز والأمير سعود بن فهد الفيصل والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز والأمير نواف بن سعد بن سعود والأمير سلطان بن سعود بن فرحان الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز والأمير فيصل بن تركي بن سعد وعدد من القادة وأعضاء السلك الدبلوماسي والملحقون العسكريون في عدد من الدول الشقيقة والصديقة وأولياء أمور الطلبة.