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خادم الحرمين يستقبل أعضاء مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي

استقبل مستشار ألمانيا السابق والرئيس الفخري للجمعية الألمانية للشرق الأدنى والأوسط

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة اليوم أعضاء مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي .


واستمع الجميع خلال الاستقبال إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين في مواصلة المركز أداء مهامه بما يحقق التطلعات المنشودة.


كما اطلع - أيده الله - على مسيرة المركز في المرحلة السابقة ، ورؤيته وخططه المستقبلية للأعوام القادمة .


وفي ختام الاستقبال تفضل خادم الحرمين الشريفين بالتوقيع على 
لوحة تحكي مسيرة مركز الملك سلمان الاجتماعي، كما تسلم كتابا عن المركز .


حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان و وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي.

 

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين في مكتبه بقصر اليمامة اليوم، مستشار ألمانيا السابق الرئيس الفخري للجمعية الألمانية للشرق الأدنى والأوسط جيرهارد شرودر.
 

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين المملكة وألمانيا.
 

حضر الاستقبال  وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي والسفير الألماني لدى المملكة ديتر هالر.

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خادم الحرمين يستقبل أعضاء مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي
سبق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة اليوم أعضاء مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي .


واستمع الجميع خلال الاستقبال إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين في مواصلة المركز أداء مهامه بما يحقق التطلعات المنشودة.


كما اطلع - أيده الله - على مسيرة المركز في المرحلة السابقة ، ورؤيته وخططه المستقبلية للأعوام القادمة .


وفي ختام الاستقبال تفضل خادم الحرمين الشريفين بالتوقيع على 
لوحة تحكي مسيرة مركز الملك سلمان الاجتماعي، كما تسلم كتابا عن المركز .


حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان و وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي.

 

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين في مكتبه بقصر اليمامة اليوم، مستشار ألمانيا السابق الرئيس الفخري للجمعية الألمانية للشرق الأدنى والأوسط جيرهارد شرودر.
 

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين المملكة وألمانيا.
 

حضر الاستقبال  وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي والسفير الألماني لدى المملكة ديتر هالر.

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
02:54 PM
اخر تعديل
18 يناير 2017 - 20 ربيع الآخر 1438
08:33 AM
استقبل مستشار ألمانيا السابق والرئيس الفخري للجمعية الألمانية للشرق الأدنى والأوسط

خادم الحرمين يستقبل أعضاء مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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2,321

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة اليوم أعضاء مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي .


واستمع الجميع خلال الاستقبال إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين في مواصلة المركز أداء مهامه بما يحقق التطلعات المنشودة.


كما اطلع - أيده الله - على مسيرة المركز في المرحلة السابقة ، ورؤيته وخططه المستقبلية للأعوام القادمة .


وفي ختام الاستقبال تفضل خادم الحرمين الشريفين بالتوقيع على 
لوحة تحكي مسيرة مركز الملك سلمان الاجتماعي، كما تسلم كتابا عن المركز .


حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان و وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي.

 

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين في مكتبه بقصر اليمامة اليوم، مستشار ألمانيا السابق الرئيس الفخري للجمعية الألمانية للشرق الأدنى والأوسط جيرهارد شرودر.
 

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين المملكة وألمانيا.
 

حضر الاستقبال  وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي والسفير الألماني لدى المملكة ديتر هالر.

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