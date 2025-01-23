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خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس نواب "طاجيكستان"

جرى استعراض العلاقات وآفاق التعاون الثنائي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، اليوم،  رئيس مجلس النواب لدى المجلس العالي بجمهورية طاجيكستان شكورجان طهوروف؛ والوفد المرافق له.

 

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات وآفاق التعاون الثنائي، وبخاصة بين مجلسي الشورى والنواب في البلدين.

 

حضر الاستقبال، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى طاجيكستان عبدالعزيز بن محمد البادي، وسفير طاجيكستان لدى المملكة ضراب الدين قاسمي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس نواب "طاجيكستان"
سبق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، اليوم،  رئيس مجلس النواب لدى المجلس العالي بجمهورية طاجيكستان شكورجان طهوروف؛ والوفد المرافق له.

 

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات وآفاق التعاون الثنائي، وبخاصة بين مجلسي الشورى والنواب في البلدين.

 

حضر الاستقبال، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى طاجيكستان عبدالعزيز بن محمد البادي، وسفير طاجيكستان لدى المملكة ضراب الدين قاسمي.

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
12:49 PM
اخر تعديل
23 يناير 2017 - 25 ربيع الآخر 1438
08:25 AM
جرى استعراض العلاقات وآفاق التعاون الثنائي

خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس نواب "طاجيكستان"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
2,008

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، اليوم،  رئيس مجلس النواب لدى المجلس العالي بجمهورية طاجيكستان شكورجان طهوروف؛ والوفد المرافق له.

 

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات وآفاق التعاون الثنائي، وبخاصة بين مجلسي الشورى والنواب في البلدين.

 

حضر الاستقبال، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى طاجيكستان عبدالعزيز بن محمد البادي، وسفير طاجيكستان لدى المملكة ضراب الدين قاسمي.

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