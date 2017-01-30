خادم الحرمين يستقبل سفير إسبانيا لدى المملكة

حضر لوداع الملك بمناسبة انتهاء فترة عمله

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة، في الرياض، اليوم، سفير مملكة إسبانيا لدى المملكة خواكين بيريث؛ الذي ودّع الملك، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف، وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.