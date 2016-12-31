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خادم الحرمين يستقبل في عام واحد 119 رئيسًا ومسؤولًا.. ويزور 9 دول

​في تواصل سياسي وحضور دولي يؤكد مكانة المملكة بين دول العالم

يتواصل حضور المملكة السياسي والدولي في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفطه الله ورعاه-؛ حيث استقبل -حفظه الله- خلال العام الأول من حكمه ١١٩ من رؤساء الدول والمسؤولين والقادة، وقام -يرعاه الله- بـ9 زيارات خارجية إلى دول مختلفة في عامين. 

وشملت جولات خادم الحرمين الشريفين خلال عامَيْ حكمه: شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، وانطاليا التركية للمشاركة في أعمال قمة مجموعة العشرين، وجمهورية مصر العربية، وتركيا، ودولة الإمارات، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ثم دولة الكويت.

وبلغ عدد رؤساء الدول الذين استقبلهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في العام الأول من حكمه ١١٩ رئيسًا وقائدًا ومسؤولًا. 
 

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خادم الحرمين يستقبل في عام واحد 119 رئيسًا ومسؤولًا.. ويزور 9 دول
سبق

يتواصل حضور المملكة السياسي والدولي في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفطه الله ورعاه-؛ حيث استقبل -حفظه الله- خلال العام الأول من حكمه ١١٩ من رؤساء الدول والمسؤولين والقادة، وقام -يرعاه الله- بـ9 زيارات خارجية إلى دول مختلفة في عامين. 

وشملت جولات خادم الحرمين الشريفين خلال عامَيْ حكمه: شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، وانطاليا التركية للمشاركة في أعمال قمة مجموعة العشرين، وجمهورية مصر العربية، وتركيا، ودولة الإمارات، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ثم دولة الكويت.

وبلغ عدد رؤساء الدول الذين استقبلهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في العام الأول من حكمه ١١٩ رئيسًا وقائدًا ومسؤولًا. 
 

31 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الآخر 1438
07:58 PM
​في تواصل سياسي وحضور دولي يؤكد مكانة المملكة بين دول العالم

خادم الحرمين يستقبل في عام واحد 119 رئيسًا ومسؤولًا.. ويزور 9 دول

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فهد الغبيوي - الرياض
5
4,980

يتواصل حضور المملكة السياسي والدولي في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفطه الله ورعاه-؛ حيث استقبل -حفظه الله- خلال العام الأول من حكمه ١١٩ من رؤساء الدول والمسؤولين والقادة، وقام -يرعاه الله- بـ9 زيارات خارجية إلى دول مختلفة في عامين. 

وشملت جولات خادم الحرمين الشريفين خلال عامَيْ حكمه: شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، وانطاليا التركية للمشاركة في أعمال قمة مجموعة العشرين، وجمهورية مصر العربية، وتركيا، ودولة الإمارات، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ثم دولة الكويت.

وبلغ عدد رؤساء الدول الذين استقبلهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في العام الأول من حكمه ١١٩ رئيسًا وقائدًا ومسؤولًا. 
 

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