يشرّف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - مساء يوم غد الثلاثاء، العرضة السعودية، التي ستقام ضمن فعاليات النشاط الثقافي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة (31)، وذلك في الصالات الرياضية بالدرعية.
خبر عاجل
قال: يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ويؤثر على تدفق المساعدات الإنسانية
مجلس الوزراء عن الهجوم على الفرقاطة: تطور خطير لن يثنينا عن دعم الشرعية
خادم الحرمين يشرّف العرضة السعودية في مهرجان "الجنادرية" غداً
ستقام ضمن فعاليات النشاط الثقافي بالصالات الرياضية بالدرعية
يشرّف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - مساء يوم غد الثلاثاء، العرضة السعودية، التي ستقام ضمن فعاليات النشاط الثقافي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة (31)، وذلك في الصالات الرياضية بالدرعية.
اعلان
خادم الحرمين يشرّف العرضة السعودية في مهرجان "الجنادرية" غداًوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2017-02-06
06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
03:47 PM
ستقام ضمن فعاليات النشاط الثقافي بالصالات الرياضية بالدرعية
خادم الحرمين يشرّف العرضة السعودية في مهرجان "الجنادرية" غداً
يشرّف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - مساء يوم غد الثلاثاء، العرضة السعودية، التي ستقام ضمن فعاليات النشاط الثقافي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة (31)، وذلك في الصالات الرياضية بالدرعية.
شارك برأيك
كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:
اعلان
11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى
03 فبراير
2,696
3000
01 فبراير
2,414
26 مليار دولار
29 يناير
3,236
جارية
26
يناير
مهرجان الغضا
تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير
مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر
تنتهي 24 فبراير
نهاية مفحــط..!!
محمد الصيـعري
كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!
بندر الشهري
نجحوا مع فتياتنا
حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!
ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟
خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"
ساير المنيعي
وراء كل رجل مديون امرأة
عبدالرحمن المرشد
الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً
برجس البرجس
"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون
أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت
حمد مشخص