خادم الحرمين يشهد العرض العسكري للدفعة 91 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية

شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، العرض الجوي على هامش تخريج الدفعة (91) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية.

وقدّم خريجو كلية الملك فيصل الجوية؛ الدفعة (91)، عرضاً عسكرياً بعد أن أعطى الملك سلمان، الإذن ببدء العرض العسكري.

واستعرض خريجو الكلية رسم شعار الوطن "السيفين والنخلة"؛ حيث قامت خمس طائرات برسم "النخلة"، فيما رسمت طائرتان "السيفين"؛ رمز العزم والحزم في الوطن.

وقام الخريجون برسمة القلب والسهم في السماء؛ حيث شاركت طائرتان في رسم القلب، ورسمت طائرة ثالثة السهم، وشكلت الطائرات عدداً من الحركات؛ منها التقاطعات، كما أدّت التشكيلات الجوية حركة الانفجار.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قد رعى، صباح اليوم، حفل كلية الملك فيصل الجوية، بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسها، وتخريج الدفعة (91) من طلبة الكلية، وتدشين الطائرة الجديدة F.15 - SA، التي تنضم إلى أسطول القوات الجوية الملكية السعودية، بحضور الرئيس عمر حسن البشير؛ رئيس جمهورية السودان.