خادم الحرمين يطمئن في اتصال هاتفي على صحة رئيس وزراء مملكة البحرين

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفياً اليوم بصاحب السمو الملكي "الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة" رئيس الوزراء بمملكة البحرين، اطمأن خلاله على صحته.

وقد عبر رئيس الوزراء بمملكة البحرين عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية الصادقة، سائلاً الله ألا يريه أي مكروه.