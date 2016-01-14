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خادم الحرمين يعزي نائب الرئيس اليمني في وفاة شقيقه

أجرى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفيًّا اليوم بنائب رئيس الجمهورية اليمنية، الفريق الركن علي محسن الأحمر، أعرب فيه عن عزائه ومواساته في وفاة شقيقه.

 

وعبَّر نائب رئيس الجمهورية اليمنية عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة، سائلاً الله أن لا يريه أي مكروه.  

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خادم الحرمين يعزي نائب الرئيس اليمني في وفاة شقيقه
سبق

أجرى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفيًّا اليوم بنائب رئيس الجمهورية اليمنية، الفريق الركن علي محسن الأحمر، أعرب فيه عن عزائه ومواساته في وفاة شقيقه.

 

وعبَّر نائب رئيس الجمهورية اليمنية عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة، سائلاً الله أن لا يريه أي مكروه.  

14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
10:02 PM

خادم الحرمين يعزي نائب الرئيس اليمني في وفاة شقيقه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفيًّا اليوم بنائب رئيس الجمهورية اليمنية، الفريق الركن علي محسن الأحمر، أعرب فيه عن عزائه ومواساته في وفاة شقيقه.

 

وعبَّر نائب رئيس الجمهورية اليمنية عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة، سائلاً الله أن لا يريه أي مكروه.  

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