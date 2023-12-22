خادم الحرمين يهدي السودان 40 ألف نسخة من المصحف الشريف

سلمت سفارة خادم الحرمين الشريفين في الخرطوم, جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان 40 ألف نسخة من القرآن الكريم هدية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتوزيعها في السودان.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم الليلة الماضية , بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر, وأعضاء السفارة, وعدد من قادة العمل الدعوي والإسلامي.

وأوضح السفير جعفر في كلمة له خلال الحفل أن اللقاء في مقر جماعة أنصار السنة المحمدية يأتي خدمة لكتاب الله الكريم وتسليمها عدد 40 ألف نسخة من القرآن الكريم طبعت في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة, التي تأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ, الذي لا يألو جهداً في تقديم ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص.

وقدم شكره لحكومة جمهورية السودان الشقيقة ووزارة الخارجية لما تجده سفارة خادم الحرمين الشريفين في الخرطوم ومنسوبوها من تعاون كبير مكنها من القيام بدورها علي الوجه المطلوب .

من جهته أوضح الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان الدكتور إسماعيل عثمان محمد الماحي في كلمته, أنه لا سبيل لنهضة الأمم ونصرتها إلا بالتمسك بالقرآن الكريم قراءة وتطبيقاً في سائر شؤون الحياة, معربا عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ, لما يجده المسلمون من دعم مستمر من مقامه الكريم, ولسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان.

بدوره بين الأمين العام للجماعة الدكتور عبد الله بن أحمد التهامي أن هذا الحفل يأتي في إطار مشروع الجماعة توزيع مليون مصحف، مشيرا إلى أنه تم توزيع (850000) نسخة حتى الآن، وعزم الجماعة على إكمال مشروع مليون مصحف وإعلان مليون أخرى حتى يتحقق الشعار (مصحف لكل مواطن).