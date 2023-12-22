النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
اتضحت تباشير نتائجه من خلال أرقام الموازنة الأولى بعد إطلاق التحول الوطني 2020

"برنامج التوازن المالي".. تعرّف على سياسة الدعم الحكومي الذكي الموجه إلى مستحقيه

خادم الحرمين يهدي السودان 40 ألف نسخة من المصحف الشريف

سلمت سفارة خادم الحرمين الشريفين في الخرطوم, جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان 40 ألف نسخة من القرآن الكريم هدية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتوزيعها في السودان.

 

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم الليلة الماضية , بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر, وأعضاء السفارة, وعدد من قادة العمل الدعوي والإسلامي.

 

وأوضح السفير جعفر في كلمة له خلال الحفل أن اللقاء في مقر جماعة أنصار السنة المحمدية يأتي خدمة لكتاب الله الكريم وتسليمها عدد 40 ألف نسخة من القرآن الكريم طبعت في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة, التي تأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ, الذي لا يألو جهداً في تقديم ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص.

 

وقدم شكره لحكومة جمهورية السودان الشقيقة ووزارة الخارجية لما تجده سفارة خادم الحرمين الشريفين في الخرطوم ومنسوبوها من تعاون كبير مكنها من القيام بدورها علي الوجه المطلوب .

من جهته أوضح الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان الدكتور إسماعيل عثمان محمد الماحي في كلمته, أنه لا سبيل لنهضة الأمم ونصرتها إلا بالتمسك بالقرآن الكريم قراءة وتطبيقاً في سائر شؤون الحياة, معربا عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ, لما يجده المسلمون من دعم مستمر من مقامه الكريم, ولسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان.

 

بدوره بين الأمين العام للجماعة الدكتور عبد الله بن أحمد التهامي أن هذا الحفل يأتي في إطار مشروع الجماعة توزيع مليون مصحف، مشيرا إلى أنه تم توزيع (850000) نسخة حتى الآن، وعزم الجماعة على إكمال مشروع مليون مصحف وإعلان مليون أخرى حتى يتحقق الشعار (مصحف لكل مواطن).

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خادم الحرمين يهدي السودان 40 ألف نسخة من المصحف الشريف
سبق

سلمت سفارة خادم الحرمين الشريفين في الخرطوم, جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان 40 ألف نسخة من القرآن الكريم هدية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتوزيعها في السودان.

 

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم الليلة الماضية , بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر, وأعضاء السفارة, وعدد من قادة العمل الدعوي والإسلامي.

 

وأوضح السفير جعفر في كلمة له خلال الحفل أن اللقاء في مقر جماعة أنصار السنة المحمدية يأتي خدمة لكتاب الله الكريم وتسليمها عدد 40 ألف نسخة من القرآن الكريم طبعت في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة, التي تأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ, الذي لا يألو جهداً في تقديم ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص.

 

وقدم شكره لحكومة جمهورية السودان الشقيقة ووزارة الخارجية لما تجده سفارة خادم الحرمين الشريفين في الخرطوم ومنسوبوها من تعاون كبير مكنها من القيام بدورها علي الوجه المطلوب .

من جهته أوضح الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان الدكتور إسماعيل عثمان محمد الماحي في كلمته, أنه لا سبيل لنهضة الأمم ونصرتها إلا بالتمسك بالقرآن الكريم قراءة وتطبيقاً في سائر شؤون الحياة, معربا عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ, لما يجده المسلمون من دعم مستمر من مقامه الكريم, ولسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان.

 

بدوره بين الأمين العام للجماعة الدكتور عبد الله بن أحمد التهامي أن هذا الحفل يأتي في إطار مشروع الجماعة توزيع مليون مصحف، مشيرا إلى أنه تم توزيع (850000) نسخة حتى الآن، وعزم الجماعة على إكمال مشروع مليون مصحف وإعلان مليون أخرى حتى يتحقق الشعار (مصحف لكل مواطن).

20 ديسمبر 2016 - 21 ربيع الأول 1438
03:46 PM

خادم الحرمين يهدي السودان 40 ألف نسخة من المصحف الشريف

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
5
3,210

سلمت سفارة خادم الحرمين الشريفين في الخرطوم, جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان 40 ألف نسخة من القرآن الكريم هدية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتوزيعها في السودان.

 

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم الليلة الماضية , بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر, وأعضاء السفارة, وعدد من قادة العمل الدعوي والإسلامي.

 

وأوضح السفير جعفر في كلمة له خلال الحفل أن اللقاء في مقر جماعة أنصار السنة المحمدية يأتي خدمة لكتاب الله الكريم وتسليمها عدد 40 ألف نسخة من القرآن الكريم طبعت في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة, التي تأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ, الذي لا يألو جهداً في تقديم ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص.

 

وقدم شكره لحكومة جمهورية السودان الشقيقة ووزارة الخارجية لما تجده سفارة خادم الحرمين الشريفين في الخرطوم ومنسوبوها من تعاون كبير مكنها من القيام بدورها علي الوجه المطلوب .

من جهته أوضح الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان الدكتور إسماعيل عثمان محمد الماحي في كلمته, أنه لا سبيل لنهضة الأمم ونصرتها إلا بالتمسك بالقرآن الكريم قراءة وتطبيقاً في سائر شؤون الحياة, معربا عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ, لما يجده المسلمون من دعم مستمر من مقامه الكريم, ولسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان.

 

بدوره بين الأمين العام للجماعة الدكتور عبد الله بن أحمد التهامي أن هذا الحفل يأتي في إطار مشروع الجماعة توزيع مليون مصحف، مشيرا إلى أنه تم توزيع (850000) نسخة حتى الآن، وعزم الجماعة على إكمال مشروع مليون مصحف وإعلان مليون أخرى حتى يتحقق الشعار (مصحف لكل مواطن).

شارك برأيك
15
33

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
1,900
1200

1200

17 ديسمبر
5,378
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,752
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,085

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

صالح مطر الغامدي
إلى كل فتاة وشاب

إلى كل فتاة وشاب

صالح المسلّم
ما قالته فتاة التحلية!

ما قالته فتاة التحلية!

منيرة آل سليمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة