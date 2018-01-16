خالد الفيصل يستقبل المعزين في وفاة شقيقه

في منزله بجدة مساء اليوم

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز في منزله بجدة مساء اليوم السبت عددًا من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي ومديري الإدارات الحكومية والمشايخ والقضاة وقادة القطاعات العسكرية والأمنية وجموعًا من أهالي المنطقة، الذين قدموا واجب العزاء في وفاة شقيقه الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود "رحمه الله".

