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"خامنئي": تهديدات "ترامب" لا تخيفنا وانتظروا ردنا.. الجمعة

رفض المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطهران بوقف الاختبارات الصاروخية، ودعا الإيرانيين إلى الرد على "تهديدات" ترامب يوم الجمعة في ذكرى "الثورة الإسلامية".

 

ونقلت "رويترز" عن "خامنئي" قوله عبر موقعه الإلكتروني في اجتماع مع قادة عسكريين بطهران: "لا يمكن لأي عدو شل الأمة الإيرانية".

 

وأضاف: "يقول ترامب عليكم أن تخافوا مني، لا! هكذا سيرد الشعب الإيراني على كلماته في ذكرى الثورة، وسيعبّرون عن موقفهم ضد هذه التهديدات".

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"خامنئي": تهديدات "ترامب" لا تخيفنا وانتظروا ردنا.. الجمعة
سبق

رفض المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطهران بوقف الاختبارات الصاروخية، ودعا الإيرانيين إلى الرد على "تهديدات" ترامب يوم الجمعة في ذكرى "الثورة الإسلامية".

 

ونقلت "رويترز" عن "خامنئي" قوله عبر موقعه الإلكتروني في اجتماع مع قادة عسكريين بطهران: "لا يمكن لأي عدو شل الأمة الإيرانية".

 

وأضاف: "يقول ترامب عليكم أن تخافوا مني، لا! هكذا سيرد الشعب الإيراني على كلماته في ذكرى الثورة، وسيعبّرون عن موقفهم ضد هذه التهديدات".

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
12:57 PM

"خامنئي": تهديدات "ترامب" لا تخيفنا وانتظروا ردنا.. الجمعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
11
19,856

رفض المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطهران بوقف الاختبارات الصاروخية، ودعا الإيرانيين إلى الرد على "تهديدات" ترامب يوم الجمعة في ذكرى "الثورة الإسلامية".

 

ونقلت "رويترز" عن "خامنئي" قوله عبر موقعه الإلكتروني في اجتماع مع قادة عسكريين بطهران: "لا يمكن لأي عدو شل الأمة الإيرانية".

 

وأضاف: "يقول ترامب عليكم أن تخافوا مني، لا! هكذا سيرد الشعب الإيراني على كلماته في ذكرى الثورة، وسيعبّرون عن موقفهم ضد هذه التهديدات".

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