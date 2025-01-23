النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خبرة الـ 19 عاماً تعيد "العنزي" مديراً للشؤون المالية بغرفة تبوك

رجل أعمال: قرار الإعادة جاء لصالح الغرفة

أعاد أمين الغرفة التجارية بتبوك المهندس مبارك القحطاني تعيين أمين عام الغرفة السابق عثمان سليمان العنزي، مديراً عاماً للشؤون المالية والإدارية بعقد جديد،  نظراً لما يتمتع به العنزي من خبرة واسعة في الغرفة التجارية تمتد لأكثر من 19 عامًا، فيما حظي القرار بإشادة عدد من أعضاء الغرفة التجارية بالمنطقة.


 فيما علق رجل الأعمال وأحد المنتسبين لغرفة تبوك عبدالرحمن المديني على قرار إعادة الأمين العام السابق بأنه جاء لصالح الغرفة لما يتمتع به العنزي من علاقات طيبة مع رجال الأعمال.   
 

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
خبرة الـ 19 عاماً تعيد "العنزي" مديراً للشؤون المالية بغرفة تبوك
سبق

أعاد أمين الغرفة التجارية بتبوك المهندس مبارك القحطاني تعيين أمين عام الغرفة السابق عثمان سليمان العنزي، مديراً عاماً للشؤون المالية والإدارية بعقد جديد،  نظراً لما يتمتع به العنزي من خبرة واسعة في الغرفة التجارية تمتد لأكثر من 19 عامًا، فيما حظي القرار بإشادة عدد من أعضاء الغرفة التجارية بالمنطقة.


 فيما علق رجل الأعمال وأحد المنتسبين لغرفة تبوك عبدالرحمن المديني على قرار إعادة الأمين العام السابق بأنه جاء لصالح الغرفة لما يتمتع به العنزي من علاقات طيبة مع رجال الأعمال.   
 

23 يناير 2017 - 25 ربيع الآخر 1438
01:01 AM
رجل أعمال: قرار الإعادة جاء لصالح الغرفة

خبرة الـ 19 عاماً تعيد "العنزي" مديراً للشؤون المالية بغرفة تبوك

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
2
1,560

أعاد أمين الغرفة التجارية بتبوك المهندس مبارك القحطاني تعيين أمين عام الغرفة السابق عثمان سليمان العنزي، مديراً عاماً للشؤون المالية والإدارية بعقد جديد،  نظراً لما يتمتع به العنزي من خبرة واسعة في الغرفة التجارية تمتد لأكثر من 19 عامًا، فيما حظي القرار بإشادة عدد من أعضاء الغرفة التجارية بالمنطقة.


 فيما علق رجل الأعمال وأحد المنتسبين لغرفة تبوك عبدالرحمن المديني على قرار إعادة الأمين العام السابق بأنه جاء لصالح الغرفة لما يتمتع به العنزي من علاقات طيبة مع رجال الأعمال.   
 

شارك برأيك
33
128

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

500 مليون دولار

500 مليون دولار

18 يناير
2,984
39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
1,112
50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
8,886
100 ألف

100 ألف

14 يناير
3,441

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

عبدالرحمن القحطاني
غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

أحمد الركبان
بثنا المباشر أخطر علينا!!

بثنا المباشر أخطر علينا!!

منيرة آل سليمان
هل تلغي التقنيةُ المدرسةَ؟

هل تلغي التقنيةُ المدرسةَ؟

خالد الشبانة
الشـاهد الأخـرس..!!

الشـاهد الأخـرس..!!

محمد الصيـعري
ابن فروة والقصبي.. وبينهما إعلام مختطف!

ابن فروة والقصبي.. وبينهما إعلام مختطف!

بندر الشهري
هل لدينا إعلام طـيران؟

هل لدينا إعلام طـيران؟

منيف الحربي
جدة ومعضلتها الحقيقية

جدة ومعضلتها الحقيقية

جمعان الكرت
تسريح الموظفين وهيئة توليد الوظائف

تسريح الموظفين وهيئة توليد الوظائف

برجس البرجس
فن التعامل مع المتغيرات

فن التعامل مع المتغيرات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد
"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة