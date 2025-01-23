خبرة الـ 19 عاماً تعيد "العنزي" مديراً للشؤون المالية بغرفة تبوك

رجل أعمال: قرار الإعادة جاء لصالح الغرفة

أعاد أمين الغرفة التجارية بتبوك المهندس مبارك القحطاني تعيين أمين عام الغرفة السابق عثمان سليمان العنزي، مديراً عاماً للشؤون المالية والإدارية بعقد جديد، نظراً لما يتمتع به العنزي من خبرة واسعة في الغرفة التجارية تمتد لأكثر من 19 عامًا، فيما حظي القرار بإشادة عدد من أعضاء الغرفة التجارية بالمنطقة.



فيما علق رجل الأعمال وأحد المنتسبين لغرفة تبوك عبدالرحمن المديني على قرار إعادة الأمين العام السابق بأنه جاء لصالح الغرفة لما يتمتع به العنزي من علاقات طيبة مع رجال الأعمال.

