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خبر "مزعج" لمن يخططون لشراء "آيفون 8"

 ينتظر عشاق الهواتف الذكية بشغف طرح النسخة الجديدة من هاتف آبل بعد شهور قليلة؛ لكن مَن يريدون شراء "آيفون 8" ستواجههم على الأرجح مفاجأة "مزعجة" لن تسرهم بالتأكيد؛ حسب موقع "سكاي نيوز عربية".

 

وإذا كنت تخطط لشراء أحدث هواتف آيفون؛ فربما سيكون عليك من الآن البدء بتوفير جزء من دخلك، أو حتى التقدم بطلب زيادة في الراتب.. والسبب هو السعر المنتظر للهاتف الجديد؛ إذ يُتوقع أن يتجاوز سعر" آيفون 8" الجديد الـ1000 دولار؛ وفقاً لما ذكر وقع "فاست كومباني".

 

ويُتوقع أن تُصدر شركة "آبل" ثلاث نسخ من هاتف "آيفون"، سيُطرح إحداها بشاشة من نوع "OLED" الجديدة، التي تتميز بدرجة وضوح أكبر، وسيكون هذا النوع هو الأغلى بين الثلاثة.

 

يُذكر أن هاتف "آيفون 7" يبدأ سعره في السوق بـ650 دولاراً.

 

وثمة مؤشرات عدة ترجّح أن "آبل" ستبدأ إنتاج الهاتف المرتقب في شهر يونيو المقبل؛ لكن هذا لا يعني أن الشركة الأمريكية العملاقة ستطلق هاتفها الجديد في الأسواق مبكراً عن موعده المعتاد الذي يحل في شهر سبتمبر.

 

ومن المتوقع أن يشهد الهاتف الجديد اختفاء "الزر الرئيسي" (home button)، في تغيير يعتبر الأول من نوعه بهواتف آيفون التي أُطلقت قبل 10 أعوام.

 

وذكرت تقارير أن الشركة تخطط لإضافة زر "رئيسي" داخل الشاشة، في إطار مخططها لتوسيع حجم شاشة الهاتف الجديد؛ مضيفة أن "آبل" تنوي استخدام شاشات OLED، التي تُظهر الألوان بشكل أفضل وتستهلك كمية أقل من شحن البطارية.

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خبر "مزعج" لمن يخططون لشراء "آيفون 8"
سبق

 ينتظر عشاق الهواتف الذكية بشغف طرح النسخة الجديدة من هاتف آبل بعد شهور قليلة؛ لكن مَن يريدون شراء "آيفون 8" ستواجههم على الأرجح مفاجأة "مزعجة" لن تسرهم بالتأكيد؛ حسب موقع "سكاي نيوز عربية".

 

وإذا كنت تخطط لشراء أحدث هواتف آيفون؛ فربما سيكون عليك من الآن البدء بتوفير جزء من دخلك، أو حتى التقدم بطلب زيادة في الراتب.. والسبب هو السعر المنتظر للهاتف الجديد؛ إذ يُتوقع أن يتجاوز سعر" آيفون 8" الجديد الـ1000 دولار؛ وفقاً لما ذكر وقع "فاست كومباني".

 

ويُتوقع أن تُصدر شركة "آبل" ثلاث نسخ من هاتف "آيفون"، سيُطرح إحداها بشاشة من نوع "OLED" الجديدة، التي تتميز بدرجة وضوح أكبر، وسيكون هذا النوع هو الأغلى بين الثلاثة.

 

يُذكر أن هاتف "آيفون 7" يبدأ سعره في السوق بـ650 دولاراً.

 

وثمة مؤشرات عدة ترجّح أن "آبل" ستبدأ إنتاج الهاتف المرتقب في شهر يونيو المقبل؛ لكن هذا لا يعني أن الشركة الأمريكية العملاقة ستطلق هاتفها الجديد في الأسواق مبكراً عن موعده المعتاد الذي يحل في شهر سبتمبر.

 

ومن المتوقع أن يشهد الهاتف الجديد اختفاء "الزر الرئيسي" (home button)، في تغيير يعتبر الأول من نوعه بهواتف آيفون التي أُطلقت قبل 10 أعوام.

 

وذكرت تقارير أن الشركة تخطط لإضافة زر "رئيسي" داخل الشاشة، في إطار مخططها لتوسيع حجم شاشة الهاتف الجديد؛ مضيفة أن "آبل" تنوي استخدام شاشات OLED، التي تُظهر الألوان بشكل أفضل وتستهلك كمية أقل من شحن البطارية.

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
09:46 AM

خبر "مزعج" لمن يخططون لشراء "آيفون 8"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 ينتظر عشاق الهواتف الذكية بشغف طرح النسخة الجديدة من هاتف آبل بعد شهور قليلة؛ لكن مَن يريدون شراء "آيفون 8" ستواجههم على الأرجح مفاجأة "مزعجة" لن تسرهم بالتأكيد؛ حسب موقع "سكاي نيوز عربية".

 

وإذا كنت تخطط لشراء أحدث هواتف آيفون؛ فربما سيكون عليك من الآن البدء بتوفير جزء من دخلك، أو حتى التقدم بطلب زيادة في الراتب.. والسبب هو السعر المنتظر للهاتف الجديد؛ إذ يُتوقع أن يتجاوز سعر" آيفون 8" الجديد الـ1000 دولار؛ وفقاً لما ذكر وقع "فاست كومباني".

 

ويُتوقع أن تُصدر شركة "آبل" ثلاث نسخ من هاتف "آيفون"، سيُطرح إحداها بشاشة من نوع "OLED" الجديدة، التي تتميز بدرجة وضوح أكبر، وسيكون هذا النوع هو الأغلى بين الثلاثة.

 

يُذكر أن هاتف "آيفون 7" يبدأ سعره في السوق بـ650 دولاراً.

 

وثمة مؤشرات عدة ترجّح أن "آبل" ستبدأ إنتاج الهاتف المرتقب في شهر يونيو المقبل؛ لكن هذا لا يعني أن الشركة الأمريكية العملاقة ستطلق هاتفها الجديد في الأسواق مبكراً عن موعده المعتاد الذي يحل في شهر سبتمبر.

 

ومن المتوقع أن يشهد الهاتف الجديد اختفاء "الزر الرئيسي" (home button)، في تغيير يعتبر الأول من نوعه بهواتف آيفون التي أُطلقت قبل 10 أعوام.

 

وذكرت تقارير أن الشركة تخطط لإضافة زر "رئيسي" داخل الشاشة، في إطار مخططها لتوسيع حجم شاشة الهاتف الجديد؛ مضيفة أن "آبل" تنوي استخدام شاشات OLED، التي تُظهر الألوان بشكل أفضل وتستهلك كمية أقل من شحن البطارية.

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