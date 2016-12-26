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خبير معلومات: مقطع اختراق "هكر سعودي" لقناة روسية.. مفبرك!

المشاهدات تتجاوز المليون.. "العلي": مونتاج غير محترف!

 قال المحقق والخبير في أمن المعلومات عبدالله العلي إن المقطع المتداول الذي تجاوزت مشاهداته المليون عبر "يوتيوب" لهكر سعودي يقوم باختراق قناة روسية مفبرك، مضيفاً أن "الهكر المزعوم نسي رقمه السري واضحاً على الشاشة".

وكان مقطع تم تداوله على نطاق واسع يُظهر شخصاً ملثماً يقول إنه اخترق قناة "روسيا اليوم"، واستطاع بث شيلات وطنية، والتحكم في الذي يقرأه المذيع من خلال الشاشة وتغييره، وكذلك تغيير نص شريط الأخبار على القناة، وتربع الفيديو خلال ساعات قليلة على أعلى الفيديوهات مشاهدة في السعودية عبر "يوتيوب".

وقال "العلي": "‏مقطع الهكر السعودي وهو يخترق قناة روسيا اليوم، مقطع مفبرك ومونتاج غير محترف، اللغة بالقناة إسبانية وليست روسية وباللابتوب روسي مختلف"، وأضاف: "الكلام المكتوب بالروسي ليس له علاقة بالترجمة ولا كلام المذيع ولا السعودية ولا حلب، وهو يتحدث عن تعليمات ركوب القطار وإظهار الهوية للكنترولر!".

وختم "العلي" توضيحه عبر حسابه في "تويتر": "‏كما أن الهكر المزعوم نسي رقمه السري (p@$$w0rd) واضحاً على الشاشة المجاورة مع رقم الـIP، مغطي وجهه وكاشف باسوورده! لكن اللي معاه ممثل بارع".

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خبير معلومات: مقطع اختراق "هكر سعودي" لقناة روسية.. مفبرك!
سبق

 قال المحقق والخبير في أمن المعلومات عبدالله العلي إن المقطع المتداول الذي تجاوزت مشاهداته المليون عبر "يوتيوب" لهكر سعودي يقوم باختراق قناة روسية مفبرك، مضيفاً أن "الهكر المزعوم نسي رقمه السري واضحاً على الشاشة".

وكان مقطع تم تداوله على نطاق واسع يُظهر شخصاً ملثماً يقول إنه اخترق قناة "روسيا اليوم"، واستطاع بث شيلات وطنية، والتحكم في الذي يقرأه المذيع من خلال الشاشة وتغييره، وكذلك تغيير نص شريط الأخبار على القناة، وتربع الفيديو خلال ساعات قليلة على أعلى الفيديوهات مشاهدة في السعودية عبر "يوتيوب".

وقال "العلي": "‏مقطع الهكر السعودي وهو يخترق قناة روسيا اليوم، مقطع مفبرك ومونتاج غير محترف، اللغة بالقناة إسبانية وليست روسية وباللابتوب روسي مختلف"، وأضاف: "الكلام المكتوب بالروسي ليس له علاقة بالترجمة ولا كلام المذيع ولا السعودية ولا حلب، وهو يتحدث عن تعليمات ركوب القطار وإظهار الهوية للكنترولر!".

وختم "العلي" توضيحه عبر حسابه في "تويتر": "‏كما أن الهكر المزعوم نسي رقمه السري (p@$$w0rd) واضحاً على الشاشة المجاورة مع رقم الـIP، مغطي وجهه وكاشف باسوورده! لكن اللي معاه ممثل بارع".

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
08:14 AM
اخر تعديل
26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
06:10 PM
المشاهدات تتجاوز المليون.. "العلي": مونتاج غير محترف!

خبير معلومات: مقطع اختراق "هكر سعودي" لقناة روسية.. مفبرك!

المحقق والخبير في أمن المعلومات عبدالله العلي
A A A
عبدالإله القحطاني - الرياض
26
35,426

 قال المحقق والخبير في أمن المعلومات عبدالله العلي إن المقطع المتداول الذي تجاوزت مشاهداته المليون عبر "يوتيوب" لهكر سعودي يقوم باختراق قناة روسية مفبرك، مضيفاً أن "الهكر المزعوم نسي رقمه السري واضحاً على الشاشة".

وكان مقطع تم تداوله على نطاق واسع يُظهر شخصاً ملثماً يقول إنه اخترق قناة "روسيا اليوم"، واستطاع بث شيلات وطنية، والتحكم في الذي يقرأه المذيع من خلال الشاشة وتغييره، وكذلك تغيير نص شريط الأخبار على القناة، وتربع الفيديو خلال ساعات قليلة على أعلى الفيديوهات مشاهدة في السعودية عبر "يوتيوب".

وقال "العلي": "‏مقطع الهكر السعودي وهو يخترق قناة روسيا اليوم، مقطع مفبرك ومونتاج غير محترف، اللغة بالقناة إسبانية وليست روسية وباللابتوب روسي مختلف"، وأضاف: "الكلام المكتوب بالروسي ليس له علاقة بالترجمة ولا كلام المذيع ولا السعودية ولا حلب، وهو يتحدث عن تعليمات ركوب القطار وإظهار الهوية للكنترولر!".

وختم "العلي" توضيحه عبر حسابه في "تويتر": "‏كما أن الهكر المزعوم نسي رقمه السري (p@$$w0rd) واضحاً على الشاشة المجاورة مع رقم الـIP، مغطي وجهه وكاشف باسوورده! لكن اللي معاه ممثل بارع".

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