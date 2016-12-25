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ختام مهرجان العسل بالعيدابي.. وزوار: نريده دولياً

أشاد زوار مهرجان العسل بمحافظة العيدابي في يوم ختامه، بالجهود المبذولة لإقامة وتنظيم المهرجان الذي شارك فيه نحو 60 نحّالاً عرضوا كميات تصل إلى ما يقارب 50 ألف كيلوجرام من العسل ذي الجودة العالية.

 

واستقطب المهرجان خلال أيامه الأولى العديد من الزوار والقاصدين من مختلف المحافظات وبعض الجنسيات بهدف زيارة أركان بائعي العسل، وحضور فعاليات المهرجان التي تنوعت ما بين دعم للنحالين والأسر المنتجة وبين مبادرات تطوعية تجاه المجتمع وتجاه المرابطين وأبناء شهداء الواجب.

 

وأكد زوار المهرجان أن مثل هذه المهرجانات التي تميز بعض المحافظات عن غيرها وتميز المملكة في مجمل الأمر تعتبر مهرجانات دولية بالعديد من البلدان في العالم، مطالبين بتحول مهرجان العسل إلى مهرجان دولي، مؤكدين أن معظم المشاركين على استعداد تام لتمثيل المنطقة والمملكة في المحافل والمناسبات.

 

وقال عضو جمعية النحالين بالمنطقة، سليمان بن يحيى غزواني، إن أهداف مهرجان العسل تتمثل في دعم ومساعدة النحالين في تسويق منتجاتهم، لافتًا النظر إلى العديد من الفعاليات والبرامج العلمية المصاحبة للمهرجان، مؤكداً أن نجاح المهرجان هذا العام لا يمنع أن يتحول إلى مهرجان دولي يسمح بالمشاركات الدولية خارج المملكة، ويكون مستقبلاً في مساحات أوسع من الحالية.

 

وقال محافظ العيدابي، رئيس اللجنة الرئيسية المنظمة للمهرجان، حسن بن حسين الحازمي، إن مهرجان العسل بمجمله يهدف إلى تنشيط ودعم الحركة الاقتصادية بمحافظة العيدابي عبر تسويق منتج العسل الذي تشتهر المنطقة بإنتاجه، فضلًا عن التعريف بإمكانات محافظة العيدابي السياحية وما تمتاز به من ثروات طبيعية وأودية وغطاء نباتي متنوع أسهم في جعلها مقصدًا لمُربي النحل، والعمل على تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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ختام مهرجان العسل بالعيدابي.. وزوار: نريده دولياً
سبق

أشاد زوار مهرجان العسل بمحافظة العيدابي في يوم ختامه، بالجهود المبذولة لإقامة وتنظيم المهرجان الذي شارك فيه نحو 60 نحّالاً عرضوا كميات تصل إلى ما يقارب 50 ألف كيلوجرام من العسل ذي الجودة العالية.

 

واستقطب المهرجان خلال أيامه الأولى العديد من الزوار والقاصدين من مختلف المحافظات وبعض الجنسيات بهدف زيارة أركان بائعي العسل، وحضور فعاليات المهرجان التي تنوعت ما بين دعم للنحالين والأسر المنتجة وبين مبادرات تطوعية تجاه المجتمع وتجاه المرابطين وأبناء شهداء الواجب.

 

وأكد زوار المهرجان أن مثل هذه المهرجانات التي تميز بعض المحافظات عن غيرها وتميز المملكة في مجمل الأمر تعتبر مهرجانات دولية بالعديد من البلدان في العالم، مطالبين بتحول مهرجان العسل إلى مهرجان دولي، مؤكدين أن معظم المشاركين على استعداد تام لتمثيل المنطقة والمملكة في المحافل والمناسبات.

 

وقال عضو جمعية النحالين بالمنطقة، سليمان بن يحيى غزواني، إن أهداف مهرجان العسل تتمثل في دعم ومساعدة النحالين في تسويق منتجاتهم، لافتًا النظر إلى العديد من الفعاليات والبرامج العلمية المصاحبة للمهرجان، مؤكداً أن نجاح المهرجان هذا العام لا يمنع أن يتحول إلى مهرجان دولي يسمح بالمشاركات الدولية خارج المملكة، ويكون مستقبلاً في مساحات أوسع من الحالية.

 

وقال محافظ العيدابي، رئيس اللجنة الرئيسية المنظمة للمهرجان، حسن بن حسين الحازمي، إن مهرجان العسل بمجمله يهدف إلى تنشيط ودعم الحركة الاقتصادية بمحافظة العيدابي عبر تسويق منتج العسل الذي تشتهر المنطقة بإنتاجه، فضلًا عن التعريف بإمكانات محافظة العيدابي السياحية وما تمتاز به من ثروات طبيعية وأودية وغطاء نباتي متنوع أسهم في جعلها مقصدًا لمُربي النحل، والعمل على تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة.

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
04:17 PM

ختام مهرجان العسل بالعيدابي.. وزوار: نريده دولياً

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عبدالرحمن الفيفي - جازان
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أشاد زوار مهرجان العسل بمحافظة العيدابي في يوم ختامه، بالجهود المبذولة لإقامة وتنظيم المهرجان الذي شارك فيه نحو 60 نحّالاً عرضوا كميات تصل إلى ما يقارب 50 ألف كيلوجرام من العسل ذي الجودة العالية.

 

واستقطب المهرجان خلال أيامه الأولى العديد من الزوار والقاصدين من مختلف المحافظات وبعض الجنسيات بهدف زيارة أركان بائعي العسل، وحضور فعاليات المهرجان التي تنوعت ما بين دعم للنحالين والأسر المنتجة وبين مبادرات تطوعية تجاه المجتمع وتجاه المرابطين وأبناء شهداء الواجب.

 

وأكد زوار المهرجان أن مثل هذه المهرجانات التي تميز بعض المحافظات عن غيرها وتميز المملكة في مجمل الأمر تعتبر مهرجانات دولية بالعديد من البلدان في العالم، مطالبين بتحول مهرجان العسل إلى مهرجان دولي، مؤكدين أن معظم المشاركين على استعداد تام لتمثيل المنطقة والمملكة في المحافل والمناسبات.

 

وقال عضو جمعية النحالين بالمنطقة، سليمان بن يحيى غزواني، إن أهداف مهرجان العسل تتمثل في دعم ومساعدة النحالين في تسويق منتجاتهم، لافتًا النظر إلى العديد من الفعاليات والبرامج العلمية المصاحبة للمهرجان، مؤكداً أن نجاح المهرجان هذا العام لا يمنع أن يتحول إلى مهرجان دولي يسمح بالمشاركات الدولية خارج المملكة، ويكون مستقبلاً في مساحات أوسع من الحالية.

 

وقال محافظ العيدابي، رئيس اللجنة الرئيسية المنظمة للمهرجان، حسن بن حسين الحازمي، إن مهرجان العسل بمجمله يهدف إلى تنشيط ودعم الحركة الاقتصادية بمحافظة العيدابي عبر تسويق منتج العسل الذي تشتهر المنطقة بإنتاجه، فضلًا عن التعريف بإمكانات محافظة العيدابي السياحية وما تمتاز به من ثروات طبيعية وأودية وغطاء نباتي متنوع أسهم في جعلها مقصدًا لمُربي النحل، والعمل على تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة.

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