النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"خدماتي" حرس الحدود يحصد جائزة أفضل تطبيق بـ "وزارة الداخلية"

يتيح لمنسوبي القطاع إنجاز إجراءاتهم الإدارية ومتابعة مستحقاتهم إلكترونياً

حصدت المديرية العامة لحرس الحدود، جائزة أفضل تطبيق إلكتروني، عن تطبيق (خدماتي)، الذي يتيح لمنسوبيها إنجاز إجراءاتهم الإدارية، ومتابعة مستحقاتهم المالية إلكترونياً، ضمن المسابقة التي  عقدت على مستوى قطاعات وزارة الداخلية.

 

وسلّم مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية رئيس لجنة التعاملات الإلكترونية الرئيسة بوزارة الداخلية الأمير بندر بن عبدالله المشاري آل سعود، حرس الحدود جائزة أفضل تطبيق في وزارة الداخلية للواء محمد بن عبدالله الشهري؛ نيابة عن مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي.

 

من جهته، وجّه البلوي؛ شكره وتقديره لرئيس لجنة التعاملات الإلكترونية بحرس الحدود اللواء محمد بن حمود القرشي؛ وأعضاء اللجنة، والعاملين بالإدارة العامة لتقنية المعلومات، على جهودهم المبذولة في إخراج التطبيق ووصوله لهذا النجاح، متمنياً أن يكون هذا التكريم حافزاً لبذل المزيد من النجاحات المستقبلية.

وزارة الداخلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"خدماتي" حرس الحدود يحصد جائزة أفضل تطبيق بـ "وزارة الداخلية"
سبق

حصدت المديرية العامة لحرس الحدود، جائزة أفضل تطبيق إلكتروني، عن تطبيق (خدماتي)، الذي يتيح لمنسوبيها إنجاز إجراءاتهم الإدارية، ومتابعة مستحقاتهم المالية إلكترونياً، ضمن المسابقة التي  عقدت على مستوى قطاعات وزارة الداخلية.

 

وسلّم مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية رئيس لجنة التعاملات الإلكترونية الرئيسة بوزارة الداخلية الأمير بندر بن عبدالله المشاري آل سعود، حرس الحدود جائزة أفضل تطبيق في وزارة الداخلية للواء محمد بن عبدالله الشهري؛ نيابة عن مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي.

 

من جهته، وجّه البلوي؛ شكره وتقديره لرئيس لجنة التعاملات الإلكترونية بحرس الحدود اللواء محمد بن حمود القرشي؛ وأعضاء اللجنة، والعاملين بالإدارة العامة لتقنية المعلومات، على جهودهم المبذولة في إخراج التطبيق ووصوله لهذا النجاح، متمنياً أن يكون هذا التكريم حافزاً لبذل المزيد من النجاحات المستقبلية.

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
10:26 AM
اخر تعديل
08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
09:43 AM
يتيح لمنسوبي القطاع إنجاز إجراءاتهم الإدارية ومتابعة مستحقاتهم إلكترونياً

"خدماتي" حرس الحدود يحصد جائزة أفضل تطبيق بـ "وزارة الداخلية"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
7,597

حصدت المديرية العامة لحرس الحدود، جائزة أفضل تطبيق إلكتروني، عن تطبيق (خدماتي)، الذي يتيح لمنسوبيها إنجاز إجراءاتهم الإدارية، ومتابعة مستحقاتهم المالية إلكترونياً، ضمن المسابقة التي  عقدت على مستوى قطاعات وزارة الداخلية.

 

وسلّم مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية رئيس لجنة التعاملات الإلكترونية الرئيسة بوزارة الداخلية الأمير بندر بن عبدالله المشاري آل سعود، حرس الحدود جائزة أفضل تطبيق في وزارة الداخلية للواء محمد بن عبدالله الشهري؛ نيابة عن مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي.

 

من جهته، وجّه البلوي؛ شكره وتقديره لرئيس لجنة التعاملات الإلكترونية بحرس الحدود اللواء محمد بن حمود القرشي؛ وأعضاء اللجنة، والعاملين بالإدارة العامة لتقنية المعلومات، على جهودهم المبذولة في إخراج التطبيق ووصوله لهذا النجاح، متمنياً أن يكون هذا التكريم حافزاً لبذل المزيد من النجاحات المستقبلية.

شارك برأيك
42
148

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا

250 ألفًا

05 فبراير
2,981
11.6 مليار

11.6 مليار

03 فبراير
3,152
3000

3000

01 فبراير
2,687
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
3,554

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير
قادمة
08
فبراير

ملتقى رواد صناعة السياحة والسفر

تنتهي 09 فبراير
قادمة
09
فبراير

المعرض الدولي للإعلام المرئي والمسموع

تنتهي 11 فبراير
قادمة
10
فبراير

مهرجان جامعة الأمير سلطان

تنتهي 11 فبراير

كاريكاتير

أبطال الحد الجنوبي.. قوة رادعة

المقالات

جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

عبدالرحمن المرشد
سوق الإعلانات السوداء

سوق الإعلانات السوداء

برجس البرجس
رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

أحمد الركبان
شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
نهاية مفحــط..!!

نهاية مفحــط..!!

محمد الصيـعري
كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

بندر الشهري
نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة