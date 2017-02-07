"خدماتي" حرس الحدود يحصد جائزة أفضل تطبيق بـ "وزارة الداخلية"

يتيح لمنسوبي القطاع إنجاز إجراءاتهم الإدارية ومتابعة مستحقاتهم إلكترونياً

حصدت المديرية العامة لحرس الحدود، جائزة أفضل تطبيق إلكتروني، عن تطبيق (خدماتي)، الذي يتيح لمنسوبيها إنجاز إجراءاتهم الإدارية، ومتابعة مستحقاتهم المالية إلكترونياً، ضمن المسابقة التي عقدت على مستوى قطاعات وزارة الداخلية.

وسلّم مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية رئيس لجنة التعاملات الإلكترونية الرئيسة بوزارة الداخلية الأمير بندر بن عبدالله المشاري آل سعود، حرس الحدود جائزة أفضل تطبيق في وزارة الداخلية للواء محمد بن عبدالله الشهري؛ نيابة عن مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي.

من جهته، وجّه البلوي؛ شكره وتقديره لرئيس لجنة التعاملات الإلكترونية بحرس الحدود اللواء محمد بن حمود القرشي؛ وأعضاء اللجنة، والعاملين بالإدارة العامة لتقنية المعلومات، على جهودهم المبذولة في إخراج التطبيق ووصوله لهذا النجاح، متمنياً أن يكون هذا التكريم حافزاً لبذل المزيد من النجاحات المستقبلية.