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خدمة العملاء بـ"عمل جازان" يحقق الصدارة للمرة الخامسة على التوالي

فيما يتعلق برضا المراجعين وجودة الخدمات المُقَدمة

 احتفى فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان، بتحقيق قسم خدمة العملاء، للصدارة للمرة الخامسة على التوالي، فيما يتعلق برضا العملاء، وشهد مسرح التنمية بالمنطقة تكريمَ منسوبي خدمة العملاء من قِبَل المدير العام علي الحربي.

 

وأثنى "الحربي" على جهودهم المبذولة وسعيهم الدؤوب لتسهيل وتقديم الخدمة المميزة، لحيازة رضا العميل؛ مما يحقق أهداف الفرع ويؤدي مسؤوليته.

 

من جهتهم عبّر الموظفون عن امتنانهم لـ"الحربي"؛ مثمّنين الدعم المقدم لهم للمساهمة في تحقيق هذا الإنجاز.

 

واختُتم الحفل بطرح عدة مبادرات من شأنها أن تُضفي المزيد من التسهيل والتطوير على الخدمات المقدمة.

 

جدير بالذكر أن فرع وزارة العمل والتنمية بجازان قد استحدث مؤخراً عربة إلكترونية لخدمة المرابطين في الحدود، كما أنه يولي اهتماماً واضحاً بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

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خدمة العملاء بـ"عمل جازان" يحقق الصدارة للمرة الخامسة على التوالي
سبق

 احتفى فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان، بتحقيق قسم خدمة العملاء، للصدارة للمرة الخامسة على التوالي، فيما يتعلق برضا العملاء، وشهد مسرح التنمية بالمنطقة تكريمَ منسوبي خدمة العملاء من قِبَل المدير العام علي الحربي.

 

وأثنى "الحربي" على جهودهم المبذولة وسعيهم الدؤوب لتسهيل وتقديم الخدمة المميزة، لحيازة رضا العميل؛ مما يحقق أهداف الفرع ويؤدي مسؤوليته.

 

من جهتهم عبّر الموظفون عن امتنانهم لـ"الحربي"؛ مثمّنين الدعم المقدم لهم للمساهمة في تحقيق هذا الإنجاز.

 

واختُتم الحفل بطرح عدة مبادرات من شأنها أن تُضفي المزيد من التسهيل والتطوير على الخدمات المقدمة.

 

جدير بالذكر أن فرع وزارة العمل والتنمية بجازان قد استحدث مؤخراً عربة إلكترونية لخدمة المرابطين في الحدود، كما أنه يولي اهتماماً واضحاً بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
01:17 PM
فيما يتعلق برضا المراجعين وجودة الخدمات المُقَدمة

خدمة العملاء بـ"عمل جازان" يحقق الصدارة للمرة الخامسة على التوالي

A A A
محمد المواسي - جازان
1
428

 احتفى فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان، بتحقيق قسم خدمة العملاء، للصدارة للمرة الخامسة على التوالي، فيما يتعلق برضا العملاء، وشهد مسرح التنمية بالمنطقة تكريمَ منسوبي خدمة العملاء من قِبَل المدير العام علي الحربي.

 

وأثنى "الحربي" على جهودهم المبذولة وسعيهم الدؤوب لتسهيل وتقديم الخدمة المميزة، لحيازة رضا العميل؛ مما يحقق أهداف الفرع ويؤدي مسؤوليته.

 

من جهتهم عبّر الموظفون عن امتنانهم لـ"الحربي"؛ مثمّنين الدعم المقدم لهم للمساهمة في تحقيق هذا الإنجاز.

 

واختُتم الحفل بطرح عدة مبادرات من شأنها أن تُضفي المزيد من التسهيل والتطوير على الخدمات المقدمة.

 

جدير بالذكر أن فرع وزارة العمل والتنمية بجازان قد استحدث مؤخراً عربة إلكترونية لخدمة المرابطين في الحدود، كما أنه يولي اهتماماً واضحاً بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

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