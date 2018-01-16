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"خرج ولم يعد".. أسبوع على اختفاء ريان بعد نقاش محتدم مع والده

ترك منزل ذويه بحي السامر في جدة وأسرته تنشد المساعدة للبحث عنه

 تكثّف الأجهزة الأمنية بجدة وذوو المفقود الشاب "ريان المالكي"، الجهود للبحث عنه، بعدما فُقد بعد خروجه من منزله بحي السامر  في جدة منذ أسبوع، ولم يعثر له على أثر حتى الآن.

 

وقال والد المفقود إن "ريان"؛ فُقد بعد خروجه من المنزل بحي السامر, ولم يعثر له على أثر، حيث تمّ البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات, مشيراً إلى أَن ريان خرج من منزله متكدراً بعد نقاشٍ معه، وأنه لم يتوقع أن يطول غيابه لأكثر من ساعة عن المنزل؛ لكنه طال غيابه لأسبوع.

 

وأضاف والده أن عدداً من أقارب المفقود، إضافة إلى الجهات الأمنية يواصلون البحث عنه, حيث تمّ إبلاغ قسم الشرطة، وناشد عبر "سبق"، مَن يعرف أيَّ معلومةٍ عن المفقود، مراجعة أقرب مركز شرطة أو الاتصال بالرقم 0591600961.

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"خرج ولم يعد".. أسبوع على اختفاء ريان بعد نقاش محتدم مع والده
سبق

 تكثّف الأجهزة الأمنية بجدة وذوو المفقود الشاب "ريان المالكي"، الجهود للبحث عنه، بعدما فُقد بعد خروجه من منزله بحي السامر  في جدة منذ أسبوع، ولم يعثر له على أثر حتى الآن.

 

وقال والد المفقود إن "ريان"؛ فُقد بعد خروجه من المنزل بحي السامر, ولم يعثر له على أثر، حيث تمّ البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات, مشيراً إلى أَن ريان خرج من منزله متكدراً بعد نقاشٍ معه، وأنه لم يتوقع أن يطول غيابه لأكثر من ساعة عن المنزل؛ لكنه طال غيابه لأسبوع.

 

وأضاف والده أن عدداً من أقارب المفقود، إضافة إلى الجهات الأمنية يواصلون البحث عنه, حيث تمّ إبلاغ قسم الشرطة، وناشد عبر "سبق"، مَن يعرف أيَّ معلومةٍ عن المفقود، مراجعة أقرب مركز شرطة أو الاتصال بالرقم 0591600961.

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
08:49 AM
ترك منزل ذويه بحي السامر في جدة وأسرته تنشد المساعدة للبحث عنه

"خرج ولم يعد".. أسبوع على اختفاء ريان بعد نقاش محتدم مع والده

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سعود الدعجاني - جدة
67
105,693

 تكثّف الأجهزة الأمنية بجدة وذوو المفقود الشاب "ريان المالكي"، الجهود للبحث عنه، بعدما فُقد بعد خروجه من منزله بحي السامر  في جدة منذ أسبوع، ولم يعثر له على أثر حتى الآن.

 

وقال والد المفقود إن "ريان"؛ فُقد بعد خروجه من المنزل بحي السامر, ولم يعثر له على أثر، حيث تمّ البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات, مشيراً إلى أَن ريان خرج من منزله متكدراً بعد نقاشٍ معه، وأنه لم يتوقع أن يطول غيابه لأكثر من ساعة عن المنزل؛ لكنه طال غيابه لأسبوع.

 

وأضاف والده أن عدداً من أقارب المفقود، إضافة إلى الجهات الأمنية يواصلون البحث عنه, حيث تمّ إبلاغ قسم الشرطة، وناشد عبر "سبق"، مَن يعرف أيَّ معلومةٍ عن المفقود، مراجعة أقرب مركز شرطة أو الاتصال بالرقم 0591600961.

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