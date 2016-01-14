رسمياً: الظفرة يرفض عرض الهلال بالتعاقد مع السوري خريبين

أعلن نادي الظفرة الإماراتي لكرة القدم وبشكل رسمي رفض إعارة لاعبه السوري عمر خريبين، لأي نادٍ، قاطعًا بذلك الطريق على نادي الهلال السعودي الذي تقدم بطلب إعارة اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي .

يذكر أن خريبين، قد شغل الوسط الرياضي الإماراتي في الفترة الأخيرة، بعدما رفض الظفرة مرتين، طلب الوحدة بالتعاقد مع اللاعب الذي لعب مع الظفرة 29 مباراة خلال عام واحد، وسجل 22 هدفاً، وصنع 7 أهداف، وأكد الظفرة تمسكه ببقاء اللاعب حتى نهاية تعاقده.

وكان خريبين أحد خيارات الهلال الهجومية المطروحة للتعاقد خلال فترة الانتقالات الحالية عقب تأكيدات مصادر هلالية برحيل ناصر الشمراني عن الفريق مما كان له دور في البحث عن مهاجم بديل .

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"خريبين" يقترب من الهلال.. ورئيس "الظفرة": الأربعاء القادم سنرد على العرض

أكد صالح المزروعي رئيس نادي الظفرة الإماراتي أن الهلال تقدم بعرض رسمي لضم المهاجم السوري عمر خريبين، مهاجم الفريق لكنه تحدث عن أن قرار الموافقة أو رفض العرض سيكون بعد اجتماع مجلس الإدارة القادم.



وقال المزروعي في تصريحاتٍ خاصة لـMbc prosport:" لا نستطيع الجزم بقبول العرض أو رفضه، فهناك مجلس إدارة وقرار جماعي سيتخذ حول الموضوع خلال الأيام المقبلة، قد يكون يوم الأربعاء المقبل، لدينا مباراة مهمة سيشارك فيها اللاعب ولكل حادث حديث".



وكان مدرب الفريق، محمد قويض قد أعلن عن رفضه التام التفريط في المهاجم قائلاً بحسب تغريدة للإعلامي مصطفى الأغا إن من يريد السوري عمر خريبين عليه دفع الشرط الجزائي البالغ 5 ملايين دولار.

وكان الظفرة استغنى عن مهاجمه السنغالي، ماكيتي ديوب، إلى الأهلي بعقد لمدة 3 مواسم ونصف الموسم، ما جعله يرفض رحيل خريبين، الذي تلقى عرضًا رسميًا من الوحدة الإماراتي.

