"خريجات القبالة" يطالبن بفرصة أخرى للاختبار الكتابي: أملنا الوحيد

متضررات: درجاتنا قريبة من النجاح وإلغاء رسوم التدريب فرصتنا

طالب عدد من خريجات الكليات الصحية (تخصص القبالة)، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بإعطائهن فرصة أخرى للاختبار الكتابي، بعدما لم يحالف الحظ الكثير منهن، على الرغم من أن درجاتهن قريبة من النجاح، مطالباتٍ بإلغاء رسوم التدريب؛ لمنح الجميع فرصة لتجديد الأمل؛ أسوةً بغيرهن من التمريض العام.

وتلقت "سبق" مطالب عدد من الخريجات بمنحهن فرصة أخرى للاختبار الكتابي المنتهي بالتصنيف، خصوصاً وأن معظم من لم يحالفهن الحظ درجاتهن قريبة من النجاح، وبينهن من لم تعلم بفرص هذا الاختبار إﻻ بعد انتهاء فترة التسجيل، فلم يحالفها الحظ في دخول الاختبار.

وطالب عدد منهن بفرصة ثانية للاختبار الكتابي الاستثنائي المنتهي بالتصنيف، أو تدريب عملي في المستشفى منتهٍ بالتصنيف، وإلغاء رسوم التدريب؛ لمنح الجميع فرصة أخرى لتجديد الأمل.

وناشدن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بمحنهن هذه الفرصة؛ أسوةً بتخصص التمريض العام، مع توزع الاختبار على جميع فروع الهيئة من دون تحديد؛ بسبب ظروف التنقل، وإعطائهن دورات لتهيئتهن لاختبارات الهيئة، خصوصاً وأن تخصص القبالة ﻻ يُدرّس إﻻ في الجامعات والكليات الحكومية، وﻻ يستطعن إكمال الدراسة؛ بسبب عدم وجود التصنيف، كما أن التخصص تم إغلاقه، معرباتٍ عن تمنياتهن بوضع نماذج لطريقة الأسئلة وزيادة في وقت الاختبار لأكثر من ساعتين؛ لأنها ﻻ تكفي، مناشداتٍ الجهات المعنية ممثلة في الأمين أيمن أسعد عبده بالنظر في وضعهن؛ لكونهن ﻻ يستطعن العمل دون تصنيف، منهياتٍ مناشدتهن بالقول: "أين نذهب بشهادات السنين التي مضت وتعبنا فيها؟".