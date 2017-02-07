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خريجون وخريجات: أين الـ 18 ألف وظيفة في القطاع التعليمي؟

بعد إعلان الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية

تساءل الخريجون والخريجات عن الفرص الوظيفية التعليمية الشاغرة بعد إعلان الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ، ومجيئها خالية من الوظائف التعليمية.
 
وعبَّر خريجو وخريجات التخصصات الجامعية من مجتازي "قياس" عن بالغ غضبهم من تجاهل تخصصاتهم في ظل تزايد المتقاعدين من "وزارة التعليم" العام الحالي والعام الماضي، خاصة أن عدد المتقاعدين - بحسب متحدث وزارة التعليم مبارك العصيمي - بلغ ١٨ ألف متقاعد العام الماضي.
 
وشهد وسم (#وظائف_التعليم_منسية 1438) نشاطًا غير مسبوق، ووصل إلى قائمة الترند، وتساءل فيه المغردون عن تجاهل الوظائف التعليمية، مبدين غضبهم من صمت "وزارة التعليم"، ومتسائلين: أين الـ١٨ ألف وظيفة من مقاعد المتقاعدين؟
 
وكان حمد المنيف، المتحدث الرسمي للخدمة المدنية، قد كتب تغريدة: "‏في حالة ورود إعلانات وظيفية أخرى للوزارة فإنها ستقوم بإدراجها ضمن الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية لهذا العام. بالتوفيق للجميع".

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خريجون وخريجات: أين الـ 18 ألف وظيفة في القطاع التعليمي؟
سبق

تساءل الخريجون والخريجات عن الفرص الوظيفية التعليمية الشاغرة بعد إعلان الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ، ومجيئها خالية من الوظائف التعليمية.
 
وعبَّر خريجو وخريجات التخصصات الجامعية من مجتازي "قياس" عن بالغ غضبهم من تجاهل تخصصاتهم في ظل تزايد المتقاعدين من "وزارة التعليم" العام الحالي والعام الماضي، خاصة أن عدد المتقاعدين - بحسب متحدث وزارة التعليم مبارك العصيمي - بلغ ١٨ ألف متقاعد العام الماضي.
 
وشهد وسم (#وظائف_التعليم_منسية 1438) نشاطًا غير مسبوق، ووصل إلى قائمة الترند، وتساءل فيه المغردون عن تجاهل الوظائف التعليمية، مبدين غضبهم من صمت "وزارة التعليم"، ومتسائلين: أين الـ١٨ ألف وظيفة من مقاعد المتقاعدين؟
 
وكان حمد المنيف، المتحدث الرسمي للخدمة المدنية، قد كتب تغريدة: "‏في حالة ورود إعلانات وظيفية أخرى للوزارة فإنها ستقوم بإدراجها ضمن الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية لهذا العام. بالتوفيق للجميع".

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
09:40 PM
اخر تعديل
08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
09:38 AM
بعد إعلان الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية

خريجون وخريجات: أين الـ 18 ألف وظيفة في القطاع التعليمي؟

A A A
بدر العتيبي - الرياض
25
10,724

تساءل الخريجون والخريجات عن الفرص الوظيفية التعليمية الشاغرة بعد إعلان الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ، ومجيئها خالية من الوظائف التعليمية.
 
وعبَّر خريجو وخريجات التخصصات الجامعية من مجتازي "قياس" عن بالغ غضبهم من تجاهل تخصصاتهم في ظل تزايد المتقاعدين من "وزارة التعليم" العام الحالي والعام الماضي، خاصة أن عدد المتقاعدين - بحسب متحدث وزارة التعليم مبارك العصيمي - بلغ ١٨ ألف متقاعد العام الماضي.
 
وشهد وسم (#وظائف_التعليم_منسية 1438) نشاطًا غير مسبوق، ووصل إلى قائمة الترند، وتساءل فيه المغردون عن تجاهل الوظائف التعليمية، مبدين غضبهم من صمت "وزارة التعليم"، ومتسائلين: أين الـ١٨ ألف وظيفة من مقاعد المتقاعدين؟
 
وكان حمد المنيف، المتحدث الرسمي للخدمة المدنية، قد كتب تغريدة: "‏في حالة ورود إعلانات وظيفية أخرى للوزارة فإنها ستقوم بإدراجها ضمن الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية لهذا العام. بالتوفيق للجميع".

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