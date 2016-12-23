"خريجو ينبع" يطالبون جامعة طيبة بتوفير الدبلومات التربوية

حتى لا يضطروا إلى تحمل مشاق السفر إلى المدن المجاورة

طالب عدد من خريجي بكالوريوس جامعة طيبة بمحافظة ينبع بتوفير الدبلومات التربوية بفرع الجامعة بينبع أسوة بالمدن الأخرى.

وقالوا: "أمامنا خياران اثنان فإما مستقبل مجهول أو تحمل مشاق السفر إلى المدن المجاورة".

وتلقت "سبق" عدة شكاوى من الخريجين يطالبون فيها بإطلاق برنامج الدبلوم التربوي لتمكينهم من التقديم على الوظائف التعليمية.

وأضاف أصحاب الشكاوى: "فرع جامعة طيبة بينبع أوقف البرنامج مما اضطرنا لملاحقة إعلانات القبول في البرنامج بجامعات أخرى ونتحمل مشاق السفر للتنقل بين مختلف المدن بحثاً عن الدبلوم التربوي الذي يؤهلنا للوظائف التعليمية".

وأردفوا: "عدم وجود قسم للدبلوم التربوي بينبع حرم الكثير من الخريجين والخريجات من فرصتهم ونطالب بتوفير الدبلوم التربوي في فرع ينبع حماية للطلاب والطالبات من مخاطر حوادث الطرق".